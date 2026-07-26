Yaklaşık 5.1 milyon kişiyi ilgilendiren taban aylık düzenlemesi TBMM'den geçti. En düşük emekli aylığı ödemesini 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran teklif Genel Kurul'da kabul edildi. Düzenleme, Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sonrasında da kapsamdaki emekli, dul ve yetimlere fark ödemesi gerçekleştirilecek.

SSK'lıların aylık ödemeleri bugün tamamlanacak. Bağ-Kur'lularınki ise dün başladı, 28 Temmuz'a kadar sürecek. Emeklilere ödemeler yüzde 17.76 zamlı kök aylık ve ek ödeme ile 20 bin lira taban aylık üzerinden yapılıyor.

Yüzde 17.76 zamlı kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara 20 bin lira, üzerinde olanlara hesaplanan tutar yatırılıyor. Düzenleme yürürlüğe girince emeklilerin hesabına, temmuz ödemesini 23 bin 552 liraya tamamlayacak fark yatırılacak. Bu ay 20 bin lira alana 3 bin 552, 21 bin lira alana 2 bin 552, 22 bin lira alana da bin 552 lira fark verilecek.

Taban aylık Mevcut % 17.76 zamlı Fark Emekli 20.000 23.552 3.552 % 75 ölüm aylığı 15.000 17.664 2.664 % 50 ölüm aylığı 10.000 11.776 1.776 % 25 ölüm aylığı 5.000 5.888 888



DUL VE YETİME ETKİSİ

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlananlara da yüzde 17.76 zamlı ek ödeme ve kök aylık ödeniyor. 20 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 15 bin, yüzde 50 olana 10 bin, yüzde 25 olana 5 bin liradan az ödeme yapılmıyor. Ancak yeni taban aylık ile en düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 17 bin 664, yüzde 50 olanda 11 bin 776, yüzde 25 olanda 5 bin 888 liraya çıktığı için, bu tutarlardan az ödeme alanlara fark verilecek. Aylık oranı yüzde 75 olana 2 bin 664, yüzde 50 olana bin 776, yüzde 25 olana da 888 liraya varan fark ödenecek.