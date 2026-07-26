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Emekliye taban aylık 23 bin 552 liraya çıktı: 3 bin 552 lira fark ödemesi ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur'lulara maaş ödemeleri sürerken, emeklilerde taban aylığı 23 bin 552 lira yapan teklif TBMM'den geçti. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, 5.1 milyon kişiye 3 bin 552 liraya varan farklar ödenecek...

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Emekliye taban aylık 23 bin 552 liraya çıktı: 3 bin 552 lira fark ödemesi ne zaman yatacak?

Yaklaşık 5.1 milyon kişiyi ilgilendiren taban aylık düzenlemesi TBMM'den geçti. En düşük emekli aylığı ödemesini 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran teklif Genel Kurul'da kabul edildi. Düzenleme, Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sonrasında da kapsamdaki emekli, dul ve yetimlere fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Emekliye temmuz zammı (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Emekliye temmuz zammı (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

EN ÇOK 3 BİN 552 TL

SSK'lıların aylık ödemeleri bugün tamamlanacak. Bağ-Kur'lularınki ise dün başladı, 28 Temmuz'a kadar sürecek. Emeklilere ödemeler yüzde 17.76 zamlı kök aylık ve ek ödeme ile 20 bin lira taban aylık üzerinden yapılıyor.

Emekliye taban aylık 23 bin 552 liraya çıktı: 3 bin 552 lira fark ödemesi ne zaman yatacak?-3

Yüzde 17.76 zamlı kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara 20 bin lira, üzerinde olanlara hesaplanan tutar yatırılıyor. Düzenleme yürürlüğe girince emeklilerin hesabına, temmuz ödemesini 23 bin 552 liraya tamamlayacak fark yatırılacak. Bu ay 20 bin lira alana 3 bin 552, 21 bin lira alana 2 bin 552, 22 bin lira alana da bin 552 lira fark verilecek.

Taban aylıkMevcut% 17.76 zamlıFark
Emekli20.00023.5523.552
% 75 ölüm aylığı15.00017.6642.664
% 50 ölüm aylığı10.00011.7761.776
% 25 ölüm aylığı5.0005.888888


DUL VE YETİME ETKİSİ

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlananlara da yüzde 17.76 zamlı ek ödeme ve kök aylık ödeniyor. 20 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 15 bin, yüzde 50 olana 10 bin, yüzde 25 olana 5 bin liradan az ödeme yapılmıyor. Ancak yeni taban aylık ile en düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 17 bin 664, yüzde 50 olanda 11 bin 776, yüzde 25 olanda 5 bin 888 liraya çıktığı için, bu tutarlardan az ödeme alanlara fark verilecek. Aylık oranı yüzde 75 olana 2 bin 664, yüzde 50 olana bin 776, yüzde 25 olana da 888 liraya varan fark ödenecek.

Emekliye taban aylık 23 bin 552 liraya çıktı: 3 bin 552 lira fark ödemesi ne zaman yatacak?-4

ÖRNEK 1

AçıklamaHaziranTemmuz
Kök aylık15.000 TL17.664 TL
% 4 ek ödeme600 TL706,56 TL
Ek ödemeli aylık15.600 TL18.370,56 TL
Hesaba yatan20.000 TL20.000 TL
Yapılacak fark ödemesi-3.552 TL

ÖRNEK 2

AçıklamaHAZİRANTEMMUZ
Kök aylık18.000 TL21.196,8 TL
% 4 ek ödeme720 TL847,82 TL
Ek ödemeli aylık18.720 TL22.044,67 TL
Maaş günü hesaba yatırılan20.000 TL22.044,67 TL
Yapılacak fark ödemesi-1.507,33 TL

Emekliye taban aylık 23 bin 552 liraya çıktı: 3 bin 552 lira fark ödemesi ne zaman yatacak?-5

YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Taban aylık artışı yeni emeklilere de yansıyacak. Emeklilik dilekçesi verenlere, aylık bağlandığında, 23 bin 552 liradan az ödeme yapılmayacak. Ek ödemesi ve taban aylığının toplamı 23 bin 552 liranın altında olanlara 23 bin 552 lira, üstünde olanlara hesaplanan tutar ödenmeye başlanacak.

Emekliye taban aylık 23 bin 552 liraya çıktı: 3 bin 552 lira fark ödemesi ne zaman yatacak?-6

ARTIŞLAR NASIL OLACAK?

Emekliler bir sonraki zammı ocak ayında alacak. Ocakta aylıklara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Ancak bu zam, ödenen tutara değil, kök aylığa uygulanacak. e-Devlet'te 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 'aylık tutarı' olarak görünen tutara (kök aylığa) ocak zammı eklenecek. Ocakta taban aylığın da artırılması yine masaya yatırılacak.

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Emekliye taban aylık 23 bin 552 liraya çıktı: 3 bin 552 lira fark ödemesi ne zaman yatacak?-8 Emekliye taban aylık 23 bin 552 liraya çıktı: 3 bin 552 lira fark ödemesi ne zaman yatacak?-9 Emekliye taban aylık 23 bin 552 liraya çıktı: 3 bin 552 lira fark ödemesi ne zaman yatacak?-10

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