Fenerbahçe Ümit Akdağ için harekete geçti: Alanyaspor'la masaya oturulacak
Savunmaya yerli takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin önümüzdeki hafta Ümit Akdağ için Alanyaspor'la masaya oturacağı öğrenildi.
Kadrosundaki yerli futbolcu kalitesini artırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor. Özellikle Çağlar'ın düşen performansı nedeniyle yerli stoper transferi planlayan sarı- lacivertlilerde Ümit Akdağ ismi öne çıkıyor. Yönetimin önümüzdeki hafta Alanyaspor'la masaya oturması bekleniyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Süper Lig'de enbeğendiği isimlerden biri olan Ümit için Akdeniz kulübüne para ve futbolcu teklifi yapılacağı belirtiliyor. Alanyaspor'un belirlediği bonservis bedelinin8 milyon euro olduğu ancak pazarlıklarda bu rakamın aşağıya inebileceği ifade ediliyor.
Ümit Akdağ konusunda tek sıkıntı ise milli takım tercihi.
Daha önce Romanya U21 formasını giyen 22 yaşındaki futbolcu eğer A takım düzeyinde de Romanya'yı seçerseyabancı statüsüne geçmedurumu ortaya çıkacak.