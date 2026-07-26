Ümit Akdağ (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Süper Lig'de enbeğendiği isimlerden biri olan Ümit için Akdeniz kulübüne para ve futbolcu teklifi yapılacağı belirtiliyor. Alanyaspor'un belirlediği bonservis bedelinin8 milyon euro olduğu ancak pazarlıklarda bu rakamın aşağıya inebileceği ifade ediliyor.

Ümit Akdağ konusunda tek sıkıntı ise milli takım tercihi.