Ahbap vurgununun gizli suç kadrosu! Sabıkalı isimlerin hesaplarında 10 milyar liralık para trafiği
Haluk Levent, asrın felaketinde milyarlarca lira toplayan AHBAP Derneği'ni suç örgütüne dönüştürdü. Dernekteki "sabıkalı" isimleri kağıt üzerinde tasfiye edip, deprem paralarını kumarda buharlaştıran gizli bir yapı kurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma dosyasına giren yeni bilgilere ulaşıldı. Polnet kayıtlarına göre 4, GBT-UYAP kayıtlarına göre 18 olmak üzere sistemde toplam 22 adet geçmiş suç ve dosya kaydı tespit edilen Haluk Levent'in derneğini nasıl bir suç örgütüne dönüştürdüğü belgelendi.
Haluk Levent, ilk adım olarak dernekteki "kirli" geçmişi olan isimlerin resmi bağını kopararak kamuoyu denetiminden kaçmayı hedefledi. MASAK raporlarında 4 milyarlık para trafiğine takılan derneğin Genel Sekreteri Zafer Yay ile Alper Çelik'in 2 Şubat 2021'de üyeliği sona erdirildi. 30 Kasım 2022'de ise Mali Şube Müdürü Emrah Gödeliner dernekten ayrıldı.
HESAPLARDA MİLYARLAR DÖNDÜ
Zafer Yay bu tarihten sonra arka planda Haluk Levent'in borsa hesaplarını yönetmeye ve 1.5 milyar TL'lik trafiği şoför sıfatıyla idare etmeye devam etti. Alper Çelik de "Asistan" maskesiyle kumar kasası oldu. Hesabındaki 779 milyon TL'lik trafiğin yanı sıra, yasadışı bahis platformlarına 279 milyon TL yatırdığı ve bu platformlarda 190 milyon TL kaybettiği tespit edildi. Emrah Gödeliner de dernekteki görevi bittikten sonra kripto varlıklar üzerinden aklama trafiğini yöneten kilit isim olmayı sürdü.
PARA TRAFİĞİ
|Ad Soyad
|Görev
|Para Girişi (TL)
|Para Çıkışı (TL)
|Toplam Trafik (TL)
|ZAFER YAY
|Genel Sekreter
|1.469.029.207,95
|1.537.161.348,36
|3.006.190.556,31
|YELİZ KAYA
|Haluk Levent'in Asistanı / KASA
|2.424.241.808,23
|1.499.105.143,44
|3.923.346.951,67
|EMRAH GÖDELİNER
|Mali İşler Müdürü
|774.310.980,00
|907.957.536,86
|1.682.268.516,86
|ALPER ÇELİK
|Dernek Üyesi / Asistan
|779.267.034,27
|671.623.351,25
|1.450.890.385,52
"GÖLGE" YÖNETİCİLERİN SUÇ KAYITLARI İSE DUDAK UÇUKLATTI
AHBAP'ın eski Genel Sekreterliği yapan Zafer Yay'ın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve bulundurma, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in, 7 suç kaydı var. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet ve Güveni Kötüye Kullanma. Alper Çelik'in ise 7258 sayılı kanuna muhalefetten yasadışı bahis ve şans oyunları ile Hırsızlık ve Dolandırıcılık suçlarından dosyaları bulunuyor. Ayrıca Çelik bedelsiz senedi kullanma suçundan da yargılanıyor. MASAK ve Emniyet birimlerinin tespitlerine göre, dernek yönetimindeki kritik isimlerin resmi gelirleri ile hesaplarındaki devasa para hareketleri arasında uçurum çıktı. Resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin TL görünen Zafer Yay'ın hesaplarında 1.46 milyar TL giriş ve 1.53 milyar TL çıkış saptandı.
MASAK raporundaki verilere ve hesap dökümlerine göre, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Yeliz Kaya ve Alper Çelik'in banka hesaplarında toplam para trafiği giriş ve çıkış hacmi 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira oldu. Soruşturma dosyasında yer alan ve "hayatın olağan akışına aykırı" bulunan bu devasa mali trafik vurgunun boyutlarını gözler önüne serdi.
TEMİZ KURUM SÜSÜ VERDİ
Haluk Levent, bu isimlerin yerine adli sicili temiz olan Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest Bıçak gibi isimleri yönetim kuruluna yerleştirerek derneğe "kurumsal ve temiz" bir süs verdi. MASAK raporuna göre bu isimlerin hesaplarında yüksek miktarda para trafikleri çıkmadı.
ASİSTANI YELİZ KAYA'YI KASA OLARAK KULLANDI
Resmi yönetimde yer almayan ancak Haluk Levent'in mesajlarda "Kasa" dediği asistanı Yeliz Kaya, tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı merkez oldu. Bağışlar, Kaya adına düzenlenen "teminat" çekleri ile dernek dışına çıkarıldı. Yapılan aramalarda ve mesajlarda 17 milyon, 7,5 milyon, 40 milyon, 61 milyon, 4,3 milyon, 3 milyon 221 dolarlık çekler bulundu. Ayrıca Kaya'nın hesaplarından sabıkalı ekip Zafer Yay, Emrah Gödeliner gibi isimlere 1,5 milyar para aktarıldı.
DEPREMZEDE PARALARI KUMAR VE BORSADA ERİDİ
MASAK raporu, "hayatın olağan akışına aykırı" milyarların nereye gittiğini de belgeledi. Haluk Levent'in talimatıyla Alper Çelik'in hesabına gönderilen yardımların 190 milyon 270 bin liralık kısmı dijital bahis platformlarında kaybedildi. Şoför Halil Bostancı, Levent'in Kıbrıs kumarhanelerinde tek seferde 1-2 milyon TL'lik jeton aldırdığını itiraf etti. Levent, depremin getirdiği maliyetleri karşılamak için Zafer Yay üzerinden borsada yüksek riskli işlemler yaptığını ve bu paraları "borçlandığını" kabul etti. Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, AHBAP'ın sadece bir yardım derneği değil, arka planda sabıkalı bir kadro tarafından yönetilen devasa bir "finansal operasyon ağı" olduğunu tüm belgeleriyle ortaya koydu. MASAK ve emniyet birimleri Haluk Levent'in asgari ücretli personelin hesaplarından geçen 10 milyar TL'lik kontrolsüz trafiğin bağış paralarını şahsi borçlara, kumar kayıplarına ve borsa risklerine kurban etmek için kullanıldığı şüphesiyle soruşturmayı genişletti.
Haber: Halit TURAN