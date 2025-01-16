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Galatasaray'da Ocak ayı Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar!

Galatasaray'da Ocak ayı Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Başkan Dursun Özbek rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, İkinci Başkan Metin Öztürk önemli açıklamalar yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Galatasaray’da Ocak ayı Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar!

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    Galatasaray'da Ocak ayı Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılmazken İkinci Başkan Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Galatasaray, 1 milyar 80 milyon TL olan sermayesini tamamı ödenmiş 5.4 milyar TL'ye çıkarttı. Bankalar Birliği'ne 2.2. milyar TL borcumuz var, faiziyle 2.6 milyar TL. Buranın kapatılması için kullanılacak. Bunun dışında kalan paranın yüzde 13'ü futbolcu ödemeleri, yüzde 7'si diğer borçlar ve yüzde 3'ü vergi" dedi. Öztürk, "Büyük ihtimalle başkanımızı bir sonraki divanda Bankalar Birliğinden çıkmış bir başkan olarak alkışlayacaksınız" diye konuştu.

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