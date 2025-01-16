Fenerbahçe’de Livakovic şoku

F.Bahçe'ye kritik maçlar öncesinde büyük şok... Sarı-Lacivertliler'de sakatlanan Hırvat kaleci Livakovic 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Sarı-Lacivertli takımın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Livakovic, pazar günü oynanacak Adana Demirspor maçında oynayamayacak.

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