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Aslan’dan Carlos hamlesi

Kadrosuna bir stoper eklemesi yapması beklenen Galatasaray’ın 31 yaşındaki Brezilyalı stoper için Aston Villa ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Aslan’dan Carlos hamlesi

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Sarı-Kırmızılı takımın Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u transfer etmek için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladığını öne sürdü. Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta 1403 dakika süre buldu. Carlos için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin resmi teklifte bulunduğu ancak Aston Villa'nın bu teklifi reddettiği ifade edilmişti.

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