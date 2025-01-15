Pedro Malheiro: “Türk futbolu potansiyele sahip”

Pedro Malheiro Antalyaspor maçında yaptığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çekti. Portekizli futbolcu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Malheiro, ülkesinin basınından A Bola gazetesine konuşarak Antalyaspor maçındaki 3 gollük performansını değerlendirdi. 23 yaşındaki futbolcu "Süper Lig taktiksel anlamda gelişime açık. Türk futbolu büyük bir potansiyele sahip. Sadece biraz daha taktiksel disipline bağlı olmak gerekiyor. Burada çok fazla geçiş oyunu oynanıyor ve buna alışmaya çalışıyorum. Trabzonspor taraftarlarının Portekizliler'e olan sevgisi çok yüksek. Bunu Bosingwa ve Pereira başardı. Şimdi de ben başarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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