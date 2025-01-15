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Fransa medyası yazdı: Galatasaray'da Elye Wahi bombası

Fransa’nın en ciddi medya organlarından L’Equipe, Galatasaray’ın Marsilya formasını giyen Fransız forveti istediğini yazdı. Habere göre Sarı-Kırmızılılar ile beraber West Ham, Elye Wahi’ni satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmeler yapıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Fransa medyası yazdı: Galatasaray’da Elye Wahi bombası

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    Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum bölgesine takviye yapmak için büyük bir uğraş veren Galatasaray'da heyecan verici bir gelişme yaşandı. Fransa'nın en ciddi haber kaynaklarından biri olan L'Equipe gazetesine göre Sarı-Kırmızılılar, Marsiyla formasını giyen Elye Wahi'yi kadrosuna katmak istiyor.

    Haberde, Galatasaray'la beraber Premier Lig ekibi West Ham'ın da Fransız forveti istediği ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi. Özellikle son iki sezonda Lens formasıyla gösterdiği performans sonrası tüm dikkatleri üzerine çeken Wahi 25 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer olmuştu. Ancak yeni takımında beklentilerden uzak kalan ve 14 maçta 3 gol atabilen 22 yaşındaki forvetle ilgili ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

    Elye Wahi, bu sezon 14 karşılaşmada forma giyerken 3 gol attı ve 1 asist yaptı. L'Equipe, Galatasaray'ın Marsilya'nın golcüsü Wahi için istekli olduğunu yazdı.

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