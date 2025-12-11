Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan’a gidiyor. Erdoğan zirve marjında Türkmenistan başta olmak üzere diğer Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelecek. İkili görüşmelerde küresel ve bölgesel meseleler tgüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan'ın bir kez daha Gazze davasının sesi olması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle Türkmenistan'a gidiyor.
LİDERLERLE BİR ARAYA GELECEK
Erdoğan "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" marjında Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelecek istişarelerde bulunacak.
HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin masaya yatırılması bekleniyor.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret edeceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na hitap edeceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.