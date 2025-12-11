Fenerbahçe'de eksik çok bahane yok! Tedesco'dan farklı 11
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, turnuvadaki geleceğini şekillendirecek maçlardan biri olan Brann ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu randevu öncesinde ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 23.00'te Brann Stadı'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, grubun kritik maçlarından birine çıkacak.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA PERFORMANSI
Sarı-lacivertliler, grupta oynadığı iki iç saha maçını kazanırken, deplasmandaki iki karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmuş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, bu mücadelede grupta avantaj elde etmeyi hedefliyor.
BRANN'IN DURUMU
Norveç ekibi Brann da benzer bir grafik çizdi. Evinde Utrecht'i 1-0, Rangers'ı 3-0 mağlup eden Brann, deplasmanda galibiyete ulaşamadı. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK ile 1-1 berabere kaldı. Beş maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Brann, 6 gol atıp 3 gol yedi.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe, Brann karşılaşmasına iki önemli eksikle çıkacak. Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Çağlar Söyüncü de kadroda yer almayacak. Takımla bir süredir çalışan Szymanski'nin ise maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.
EN-NESYRI 11'E GERİ DÖNÜYOR
Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde RAMS Başakşehir maçına yedek başlayan Youssef En-Nesyri'yi Brann deplasmanında ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor.
BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI
Deneyimli çalıştırıcı, Faslı forvet konusundaki kararını düzenlediği basın toplantısında da deklare etti.
Santrfor pozisyonunda Youssef En-Nesyri'nin oynayacağını dile getiren Tedesco, "Forvette çözümümüz En-Nesyri olacak. Pek çok maçta öyle oldu. Avrupa Ligi'nde çok iyi maçlar oynadı. Stuttgart karşısında çok üst seviye oynadı. Nice maçında da öyleydi. Avrupa'ya hep onunla başladık. Marco Asensio kas sorunları nedeniyle kadroda olmayacak. Umarız Konya maçında hazır olacak. Hem En-Nesyri hem Talisca ile beraber oynayacağız." diye konuştu.
BERGEN'DE YAĞMURLU HAVA BEKLENİYOR
Norveç'in Bergen kentinde maç saatinde hava sıcaklığının 8–10 derece arasında olması öngörülüyor. Meteorolojik raporlara göre gün boyunca yağmur yağması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KARNESİ
Fenerbahçe, Brann maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 296. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 295 maçta 116 galibiyet, 64 beraberlik ve 115 yenilgi aldı. Bu maçlarda 402 gol attı, 417 gol yedi.
AVRUPA LİGİ'NDE 100. MAÇ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlanan organizasyonda şimdiye kadar 99 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 48 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 141 gol atıp 101 gol yedi. Brann maçı, Fenerbahçe'nin bu turnuvadaki 100. maçı olacak.
KUPANIN ÖNCEKİ FORMATINDA 153 MAÇ
UEFA Avrupa Ligi'nin UEFA Kupası adıyla oynandığı dönemde Fenerbahçe 153 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda 66 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, rakip ağlara 213 gol gönderip 192 gol yedi.
BRANN MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Brann mücadelesinin hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışmaları yapıldı, kapalı bölümde ise taktik prova gerçekleştirildi. Nelson Semedo sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı. Çağlar Söyüncü bireysel program uyguladı. Marco Asensio hafif ağrıları nedeniyle çalışmada yer almadı.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Ağrısı bulunan Marco Asensio'nun yanı sıra Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü, Brann kadrosuna dahil edilmedi. Tedesco'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Talisca, Kerem, Nene, En-Nesyri