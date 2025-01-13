Metin Öztürk maçtan sonra Fenerbahçe’yi hedef aldı!

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Öztürk, "Galatasaray, gerçek beşinci yıldızı takacak. Onlar sahte beşinci yıldız takıyorlar. Kamuoylarını oyalamak için önerim, 1907'ye kuruluşları, 7 yıldız taksınlar. Hiç olmazsa havaları olur" diye konuştu.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı da eleştiren Öztürk, "Sahada oynatmamaya çalışan bir hakem vardı. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir VAR vardı. Umarım TFF bir an önce gider" dedi.