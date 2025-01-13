SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 90-79 skorla mağlup etti!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 90-79 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı 90-79 skorla mağlup etti!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Beşiktaş Fibabanka'yı 90-79 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 13. galibiyetini alırken Beşiktaş Fibabanka ise 5. yenilgisini yaşadı.

    Ligdeki diğer önemli maçta Anadolu Efes konuk ettiği Galatasaray'ı 99-87'lik skorla geçti. Evsahibi takım devreyi de 52-46 önde kapatmayı başardı. Galatasaray'da James Palmer attığı 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken yenilgiyi önleyemedi. Ligdeki diğer sonuçlar şöyle: Mersin Spor-Bahçeşehir: 74-73, Tofaş- Yukatel Merkezefendi: 91-80.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
    EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis’te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak?
    Ayşe Barım’ın kurduğu tekel intihara sürüklüyor! Oyuncu Sedef Şahin açıkladı: Bu devran böyle dönmez
    Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...
    DEM İmralı heyeti Demirtaş’tan sonra Figen Yüksekdağ’a gitti! Üzerime düşeni yaparım mesajı... Öcalan’la ikinci görüşme ne zaman?
    Joe Biden ve Netanyahu’dan özel telefon görüşmesi | Gündemleri Gazze’de ateşkes!
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 24 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Ayrılık çanları çaldı! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti boşanıyor
    Cimbom Yılmaz! Başakşehir Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
    Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi
    Amasya’da sondaj esnasında göçük: 2 işçiden acı haber geldi
    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda
    İstanbul’da denize atık su deşarjı ihbarı: Bakanlık harekete geçti! Sorumlusu kim?
    28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...
    EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM FARKI | 6 bin 87 TL ek ödeme onayı geldi! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...