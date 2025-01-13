Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı 90-79 skorla mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Beşiktaş Fibabanka'yı 90-79 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 13. galibiyetini alırken Beşiktaş Fibabanka ise 5. yenilgisini yaşadı.

Ligdeki diğer önemli maçta Anadolu Efes konuk ettiği Galatasaray'ı 99-87'lik skorla geçti. Evsahibi takım devreyi de 52-46 önde kapatmayı başardı. Galatasaray'da James Palmer attığı 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken yenilgiyi önleyemedi. Ligdeki diğer sonuçlar şöyle: Mersin Spor-Bahçeşehir: 74-73, Tofaş- Yukatel Merkezefendi: 91-80.