Alperen Şengün: All-Star seçilmek benim için inanılmaz olur

NBA'de Houston Rockets formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan milli basketbolcumuz Alperen Şengün açıklamalarda bulundu. Yıldız pivot, "Açıkçası çocukken NBA maçlarını çok sık takip etmiyordum. Bir gün NBA'de olacağımı hayal bile edemezdim. Elbette NBA'e geldikten sonra daha çok maç izlemeye başladım" ifadelerini kullandı.

Alperen All Star ile ilgili de "All-Star seçilmek benim için inanılmaz olur, NBA'e geldiğim ilk günden bu yana en büyük hayallerimden biri. Sadece bir Türk oyuncu (Mehmet Okur) All-Star seçildi. Dolayısıyla All-Star seçilirsem bunun anlamı benim ve ülkem için çok büyük olur. Ülkemi All- Star'da temsil etmek istiyorum" dedi.