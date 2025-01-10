Mourinho’nun Galatasaray - Başakşehir maçı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray- Başakşehir maçından bir anı sosyal medya hesabından paylaşarak gündeme oturdu. Mourinho, Başakşehir'in penaltı ve kırmızı kart beklediği Crespo- Abdülkerim Bardakcı pozisyonunu paylaşarak, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" notunu yazdı.

Crespo, daha sonra Mourinho'nun gönderisine cevap verdi. Portekizli oyuncu, "İyiyim patron, çok teşekkürler. Tanrıya ve iyi tekmeliklerime şükürler olsun ki iyiyim. Şanslıydım" cevabını verdi.