Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu: Semih Kılıçsoy

CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi)'a göre Süper Lig'in en değerli yerli oyuncusu Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy... Genç oyuncunun değeri 25-35 milyon Euro olarak gösteriliyor. 19 yaşındaki yıldız aynı zamanda Süper Lig'in en değerli 2. oyuncusu olarak gözüküyor. Listenin ilk sırasında 51-72 milyon Euro değeriyle Victor Osimhen yer alıyor. F.Bahçe'nin yıldızı En Nesyri 3., Yasin Özcan ise 4. basamakta yer alıyor. Kasımpaşa'nın genç yıldızı, CIES'a göre Semih'ten sonra en pahalı yerli futbolcu durumunda.

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