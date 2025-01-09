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Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu: Semih Kılıçsoy

CIES’a göre Beşiktaş’ın 19 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy, Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu konumunda.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu: Semih Kılıçsoy

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    CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi)'a göre Süper Lig'in en değerli yerli oyuncusu Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy... Genç oyuncunun değeri 25-35 milyon Euro olarak gösteriliyor. 19 yaşındaki yıldız aynı zamanda Süper Lig'in en değerli 2. oyuncusu olarak gözüküyor. Listenin ilk sırasında 51-72 milyon Euro değeriyle Victor Osimhen yer alıyor. F.Bahçe'nin yıldızı En Nesyri 3., Yasin Özcan ise 4. basamakta yer alıyor. Kasımpaşa'nın genç yıldızı, CIES'a göre Semih'ten sonra en pahalı yerli futbolcu durumunda.

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