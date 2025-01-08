Fırtına sahne alıyor! Mücadele A Spor’dan yayınlanacak

Bu sezon Avrupa Kupaları'na erken veda eden, Süper Lig'de ise zirve yarışından koparak camiasına hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Bordo-Mavililer, A Grubu ilk maçında bugün saat 18.00'de Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde son oynadığı maçta deplasmanda Samsunspor'a 2-1 kaybederek 2025 yılına yenilgiyle başlayan Trabzonspor, kupada kazanarak bir nebze olsun moral bulmak istiyor. Bordo-Mavili ekipte Samsunspor maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Mendy'in yanı sıra sakatlıkları geçen Visca ile Draguş'un da karşılaşmada forma giymeleri bekleniyor.

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