PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fırtına sahne alıyor! Mücadele A Spor’dan yayınlanacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında bugün saat 18.00’de Alanyaspor’u ağırlayacak. Zorlu mücadele A Spor’dan yayınlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Fırtına sahne alıyor! Mücadele A Spor’dan yayınlanacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon Avrupa Kupaları'na erken veda eden, Süper Lig'de ise zirve yarışından koparak camiasına hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Bordo-Mavililer, A Grubu ilk maçında bugün saat 18.00'de Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde son oynadığı maçta deplasmanda Samsunspor'a 2-1 kaybederek 2025 yılına yenilgiyle başlayan Trabzonspor, kupada kazanarak bir nebze olsun moral bulmak istiyor. Bordo-Mavili ekipte Samsunspor maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Mendy'in yanı sıra sakatlıkları geçen Visca ile Draguş'un da karşılaşmada forma giymeleri bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyede skandal! Muhabiri önce taciz etti sonra işten kovdurdu
    Başkan Erdoğan imzaladı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
    Barzani görüşmesinin perde arkası aralandı: PKK’ya Ya silah bırak ya yok ol mesajı | SMO güçleri Fırat’ın doğusuna geçti
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan canlı yayında flaş Suriye açıklaması
    Jose Mourinho istedi Fenerbahçe’de kesenin ağzı açıldı: Bijol için 15 milyon Euro
    Başkan Erdoğan’dan İdareciler Günü Programı’nda önemli açıklamalar
    Trump’tan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri
    Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firari katil yakalandı
    En düşük emekli maaşı belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı
    PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye’de Terörü bitirme masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı
    Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor’u 1-0 yendi
    En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Dul ve yetimlere de yansıyacak! Bu ayki ödemelere yetişir mi?
    Provokasyon tutmadı: Nesimi Türbesi üzerinden çıkarılmak istenen kaos planı çöktü!
    İsrail’in Türkiye planı ortaya çıktı! Tel Aviv’den savaşa hazırlık uyarısı
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi