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Fırtına gibi esiyorlar: Ligin en iyi ikilisi Thiam ve Ahmed!

Süper Lig’de fırtına estiren Eyüp’ün yıldızları iş başında. Thiam ve Ahmed Kutucu toplamda 18 gole katkı sağlayarak “en golcü ikililer” kategorisinde zirvede yer aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Fırtına gibi esiyorlar: Ligin en iyi ikilisi Thiam ve Ahmed!

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    Eyüpspor, Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlar ile yoluna doludizgin devam ediyor. İstanbul ekibi 18 haftada topladığı 30 puanla Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürüyor.

    Lavanta-Sarılı takımın bu başarısında Mame Thiam (10 gol-3 asist) ve Ahmed Kutucu'nun (8 gol-5 asist) emeği çok büyük. Bu 2 forvet toplamda 18 gole katkı sağladı.

    Thiam ve Ahmed'i aynı sayı ile Galatasaray'dan Victor Osimhen (10 gol-3 asist) ve Barış Alper Yılmaz (8 gol-1 asist) takip ediyor. Fener'den Dzeko (9 gol-2 asist) ile En-Nesyri (8 gol-3 asist) 17 golle 3. sırada yer alırken Başakşehir'den Piatek (12 gol-1 asist)-Figueiredo (5 gol) 17 gol atarak Sarı-Lacivertliler'i takip etti. Trabzon'da Banza (11 gol-1 asist)-Cham (3 gol-6 asist) ikilisi 14 gol kaydederek ilk 5'i oluşturdu.

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