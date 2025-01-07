4 aday gündemde: Beşiktaş’ta hoca arayışı devam ediyor!

Beşiktaş'ta teknik adam konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımın başkanı Serdal Adalı'nın, Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin olumsuz geçmesinin ardından diğer alternatiflere yöneldiği ve listede şu an dört teknik adamın olduğu öğrenildi.

2 YERLİ 2 YABANCI

Adalı'nın gündemindeki yabancı isimlerin şu an boşta olan Slaven Bilic ve Paok'u çalıştıran Razvan Lucescu, yerli adayların ise Mehmet Özdilek ve İbrahim Üzülmez olduğu belirlendi.

HEDEF BODRUM MAÇI

Adalı'nın yabancı bir hoca getirmeye sıcak baktığı ve iki isimle anlaşılamaması durumunda tercihinin yerli hoca olacağı da gelen haberler arasında. Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde bu isimlerle görüşmelere başlayacağı ve yeni teknik adamı Bodrum maçına yetiştirmek istediği ifade ediliyor.