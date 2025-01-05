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Okan Buruk Göztepe maçının ardından konuştu: Maçtan zevk almadım

Okan Buruk,“Ara sonrası ligi dönmek zor oluyor. Göztepe’ye bazen ayak uydurduk. Maçtan hiç zevk almadım. Championship maçı gibiydi”diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Okan Buruk Göztepe maçının ardından konuştu: Maçtan zevk almadım

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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk,"Ara sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Rakibin zaten bir tane oyunu var. Düşündüğümüz gibi geçti. Maçtan çok zevk almadım. Championship maçı gibiydi. Göztepe oynadığı oyunu çok iyi oynuyor. İlk yarıda tek pozisyon verdik, ikinci yarıda birkaç pozisyon verdik. Daha üretken olabilirdik" diye konuştu.

    HÜCUMA TRANSFER ŞART!
    Buruk, "Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz" dedi. Deneyimli teknik adam,"Fenerbahçe ile fark 11 puana çıktı ama bu yarış devam edecek" dedi.

    BARIŞ'TAN ÖRNEK HAREKET
    Barış Alper Yılmaz'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Mücadelenin ilk yarısında Barış ve Nielsen arasındaki mücadelede top taca çıktı. Taç atışını Galatasaray'a veren hakemi uyaran Barış Alper Yılmaz, topun kendisinden çıktığını söyledi ve taç el değiştirdi. Milli futbolcu bu hareketiyle taraflı tarafsız her kesimden alkış topladı.

    ABDÜLKERİM'E PLAKET VERİLDİ
    Karşılaşma öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor mücadelesiyle Sarı-Kırmızılılar'da 100. resmi maçına çıkan tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim etti. Bardakcı'ya üzerinde 100 numaralı ve adının yazılı olduğu forma da hediye edildi.

    3 İSİM SARIDA GEÇTİ
    Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış alper Yılmaz maçı kart görmeden tamamladı. 3 isim de gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyebilecek.

    YİNE TARTIŞMA VAR
    Maçın hakemi Alper Akarsu'nun son dakikalarda verdiği kararlar tartışma yarattı. 81'de Torreira'nın attığı gol VAR uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Sarı Kırmızılı futbolcular itiraz etse de karar değişmedi.

    85'te soldan Galatasaray ceza sahasına gelen ortada top, Lucas Torreira'dan dışarıya gitti. Göztepeli futbolcular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı itirazında bulundu. Ayrıca ikinci yarıda skor 1-1iken Koray Günter'in ceza sahasında elle oynamasına da itiraz edildi.

    ZOR OLSA DA KAZANMAYI BİLDİK
    Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan maç sonrası konuştu. Ayhan," Çok zor bir maçtı. İki takımı da mücadeleden dolayı tebrik etmek lazım. Şampiyonluk yolunda böyle maçları kazanacaksınız ve kazanmayı bildik" dedi.

    BURUK KADROYU BOZMADI
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ini değiştirmedi ve Göztepe karşısında da aynı kadro ile başladı.

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