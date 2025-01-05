Fırtına’dan transferde çifte hamle! Adryelson ve Leandro Paredes için harekete geçildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo-Mavililer'in, Lyon forması giyen Adryelson'la ilgilendiği söyleniyor.

Trabzonspor'un 26 yaşındaki Adryelson için Lyon'a resmi teklif yaptığı belirtildi. Bordo Mavililer'in daha önce şartlarını sorduğu savunma oyuncusu için görüşmelerini hızlandırdığı aktarıldı. Ligin ilk yarısını Botafogo'da kiralık geçiren Brezilyalı stoper, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lyon'a geri dönmüşte.

Öte yandan Fırtına'da orta sahaya transfer için de bir dünya yıldızı gündeme geldi. Roma'da oynayan Leandro Paredes için girişimde bulunulacağı iddia edildi. Messi'nin milli takımdan arkadaşı olan 30 yaşındaki ön libero Arjantin'le 2022'de Dünya Kupası kazanmıştı.