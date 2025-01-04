Osayi’nin geleceği belirsiz! Fenerbahçe, Palace ile masada

Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel için devreye girdi. Nijeryalı yıldızın, Premier Lig ekibiyle sezon sonu anlaşmak için masaya oturduğu öne sürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde tecrübeli sağ bek, Crystal Palace'ın Arsenal ile oynadığı maçta tribünde yerini almıştı. Bu durum transfer iddialarını güçlendirmişti. Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.

Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, Osayi için "Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullanmıştı. Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği ise halen belirsizliğini koruyor. 8 milyon Euro değerindeki 27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Laciverliler'de bu sezon 18 maçta 1 asist yaptı.