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Osayi'nin geleceği belirsiz! Fenerbahçe, Palace ile masada

F.Bahçe’de sözleşmesi bitecek Osayi’yle ilgili flaş iddia gündeme geldi. Nijeryalı yıldızın Premier Lig ekibi Crystal Palace ile masaya oturduğu öne sürülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Osayi’nin geleceği belirsiz! Fenerbahçe, Palace ile masada

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    Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel için devreye girdi. Nijeryalı yıldızın, Premier Lig ekibiyle sezon sonu anlaşmak için masaya oturduğu öne sürüldü.

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde tecrübeli sağ bek, Crystal Palace'ın Arsenal ile oynadığı maçta tribünde yerini almıştı. Bu durum transfer iddialarını güçlendirmişti. Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.

    Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, Osayi için "Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullanmıştı. Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği ise halen belirsizliğini koruyor. 8 milyon Euro değerindeki 27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Laciverliler'de bu sezon 18 maçta 1 asist yaptı.

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