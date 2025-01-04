Jelert koruma altında! Son dönemdeki performansıyla sınıfı geçti

Galatasaray'a transfer olduktan sonra beklentileri karşılayamayan Elias Jelert, son dönemdeki performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

Jelert'in menajeri, Sarı-Kırmızılı kulübe 7+1 milyon Euro'luk teklif getirebileceğini iletti ama son haftalardaki yükselen performansıyla birlikte Okan hoca şu an onun takımda kalmasını istedi.

21 yaşındaki sağ beki Bir Premier Lig, bir de Championship ekibi yakından takip ediyor. Okan Buruk kararını değiştirirse Jelert ile yollar ayrılacak. Genç oyuncu, G.Saray formasıyla 21 maçta 606 dakika süre alırken 1 kez ağları havalandırdı.