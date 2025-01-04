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Ernest Muçi 63 gün sonra gol attı

Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi'nin attığı golle durumu eşitledi. Muçi, orta sahada topu kazandı ve Çaykur Rizespor ceza sahasına doğru ilerleyip şutunu çekti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Ernest Muçi 63 gün sonra gol attı

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    Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi ile eşitliği yakaladı. Siyah-Beyazlılar'da Muçi, orta alandan kaptığı topu Çaykur Rizespor ceza sahasına doğru sürdü ve şutunu çekti.

    Meşin yuvarlık yakın köşeden ağlarla buluştu. Arnavut futbolcu bu golle ligde gol sayısını 3'e çıkarmayı başardı. Muçi ilk golünü Kartal'ın 28 Ekim'de deplasmanda G.Saray'a 2-1 yenildiği maçta kaydetmişti. 2 Kasımda Kasımpaşa'ya da gol atan futbolcu o tarihten sonra ağları yeniden sarsmayı başardı.

    SVENSSON CEZALI
    Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. Siyah-Beyazlılar'da Svensson, 83. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Norveçli Bodrum maçında oynamayacak.

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