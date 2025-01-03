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John Lundstram: Ben liderlik yapabilirim

Bordo-Mavililer’in İngiliz oyuncusu John Lundstram, kendisinin lider bir oyuncu olduğunu söyledi. Lundstram “Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
John Lundstram: Ben liderlik yapabilirim

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    Trabzonspor'un İngiliz futbolcusu John Lundstram, kulüp dergisine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Lundstram, futbol anlayışının her zaman her şeyini ortaya koymak üzerine kurulu olduğunu belirterek "Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim. Kötü bir oyuncu olmadığımı da düşünüyorum. İngiltere'de İskoçya'da oynadım, artık tecrübeyle alakalı da yol kat ettim" dedi.

    Lundstram, taraftarlarla olan ilişkisini ilerletebilmek adına her zaman daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini de vurgulayarak "Rangers taraftarlarıyla olan ilişki harikaydı. Fakat bu yıllar içinde gelişen bir ilişkiydi ve daha çok iyi gidişat ile alakalıydı. Benim Trabzonspor'da yapmayı hedeflediğim şey de bu" ifadelerini kullandı.

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