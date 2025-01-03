Beşiktaş’tan Joel Monteiro hamlesi!

Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı devre arasında kadroyu güçlendirmek için yapılacak olan transferler için çalışmalarına hız verdi. Siyah-Beyazlılar'ın, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen 25 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu Joel Monteiro'yu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Kartal'ın oyuncunun kulubüyle temasa geçtiği ve başkan Serdal Adalı'nın görüşmeleri bizzat yönettiği belirlendi. İsviçre ekibinin de takımdan ayrılmak isteyen Monteiro için 5 milyon Euro talep ettiği de gelen haberler arasında.

Bu sezon Young Boys formasıyla 27 maça çıkan Monteiro söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sağ ve sol kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 25 yaşındaki yıldızın Young Boys ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.