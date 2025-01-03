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3 büyüklerden Ahmed Kutucu ve Berke Özer için transfer savaşı!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Eyüpspor’un iki yıldızı Ahmed Kutucu ve Berke Özer için transfer savaşına girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
3 büyüklerden Ahmed Kutucu ve Berke Özer için transfer savaşı!

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    Arda Turan yönetiminde başarılı sonuçlar alan Eyüpspor'da performanslarıyla öne çıkan isimler Berke Özer ve Ahmed Kutucu Süper Lig'in devlerinin radarında. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 24 yaşındaki kaleci ve 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

    İki oyuncu için şu an en ciddi takımın Galatasaray olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımın Eyüpspor ile resmi görüşmelerde başladığı belirtiliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de iki isimle yakından ilgilendiği ifade ediliyor. Yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Berke Özer bu sezon çıktığı 17 lig maçında 16 gol yerken 7 maçta ise ise kalesini gole kapattı.

    Son haftalarda göz dolduran Ahmed Kutucu ise 17 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Berke Özer'in Eyüpspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ahmed Kutucu'nun kontratı ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

    GALATASARAY BİLGİ ALDI
    Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız Berke Özer ve Ahmed Kutucu ile ilgili A Spora'a özel açıklamalarda bulundu.

    Kulaksız, "Galatasaray Ahmed Kutucu ve Berke Özer için bilgi aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilsi var. Doğru şartlar oluşursa satmayı düşünebiliriz. Berke'nin satışından Fenerbahçe'ye yüzde 40 pay var. Söz hakkı ise Eyüpspor'da" dedi.

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