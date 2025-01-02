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Göztepe maçında Roland Sallai sağ beke!

Galatasaray, Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşırken, teknik direktör Okan Buruk'un sürpriz bir hamle yaparak Kaan Ayhan'ı yedek oturtması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Göztepe maçında Roland Sallai sağ beke!

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    Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sürpriz bir hamle yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın İzmir ekibine karşı Kaan Ayhan'ı yedek oturtması bekleniyor.

    Göztepe'ye karşı Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'nin sağ bek başlaması bekleniyor. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Sallai, bu sezon 10 Süper Lig maçında form giyerken 1 gollük katkıda bulundu.

    27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçında gol sevinci yaşamıştı. Okan hoca, Macar oyuncunun antrenman performansından bir hayli memnun.

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