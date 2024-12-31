Önce Maximin sonra Rashford! Fenerbahçe bombayı patlatmak için yeni formül arayışında

Jose Mourinho'nun, M.United'daki eski öğrencisi Marcus Rashford'la skorer kanat eksikliğini gidermek istediği gündeme gelmişti. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Allan Saint-Maximin ile yolların ayrılması gerek.

Sarı-Lacivertliler Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Fransız futbolcudan istediği verimi alamadı. 27 yaşındaki yıldızın aldığı maaşı ise el yakıyor. 8 milyon Euro yıllık ücret alan Maximin'le yollar ayrılırsa ocakta Manchester United'dan Rashford'un kiralanacağı konuşuluyor.

Eğer devre arasında Maximin'le yollar ayrılmazsa hem ekonomik olarak hem de yabancı kontenjanından sebep Rashford'un Fener'e gelmesi zor gözüküyor. Sarı-Lacivertliler'in Suudi kulubüyle Maximin'in durumu hakkında görüşmelerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Rashford'ın 30 Haziran 2028'e kadar M.United'la sözleşmesi bulunuyor. United'ın yeni hocası Amorim'in Rashford'ın performansından memnun olmadığı biliniyor. Yıldız futbolcu da takımdan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde ifade etmişti. 55 milyon Euro değeri olan yıldızı ManU satmayı düşünmüyor. Suudi ekipleri dışında bu bedeli ödeyecek Avrupa takımı da bulunmuyor...



BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

27 yaşındaki futbolcu Kanarya'da 22 maçta; 3 gol ve 4 asist kaydetti. Fransız yıldız, Sarı-Laciverliler'de gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı.



G.Saray'ın 8 puan gerisinde olan ve eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldız Marcus Rashford'u transfer etmek için tüm imkanlarını zorlayacak.