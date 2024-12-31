Galatasaray’da yüzler gülüyor: Nicolo Zaniolo’un Lazio maçında gol öncesi verdiği müthiş pas manşetleri süsledi!

Sezon başı kiralık olarak Atalanta'ya giden Nicolo Zaniolo'nun son dönem performansı Galatasaray'da yüzleri güldürüyor. 15.5 milyon Euro'luk opsiyonla Çizme'nin yolunu tutan İtalyan yıldızın hafta sonu oynanan Lazio maçında gol öncesi verdiği müthiş pas manşetleri süslerken, Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, "Zaniolo fark yaratıyor. Atletik açıdan da ilerleme kaydediyor, zihinsel olarak bana hiçbir zaman problem yaşatmadı" ifadesini kullandı.

İtalyan basınına göre bu performansın sürmesi durumunda Atalanta 15.5 milyon Euro ödeyerek genç yıldızın bonservisini alacak. Zaniolo, Atalanta formasıyla 18 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı.