Ahmet Akpınar'dan "Maklubeciler" açıklaması!

Seçimde bazı üyeler Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulununca, Ahmet Akpınar yönetimindeki divan başkanlığından, "Boşverin maklubecilerle uğraşmayın" ifadeleri kullanılmıştı.

Akpınar konu ile ilgili, "Benim Galatasaray camiası ile bir derdim yok. Buradaki konu, Galatasaraylı yöneticilerin, bana karşı aldıkları tavır. Sayın Dursun Özbek, Sayın Serdal Adalı'yı tebrik etmeyecekmiş. Telefonla arayıp beni şikayet edecekmiş. Herhalde Sayın Serdal Adalı da bana duvarın kenarına geç tek ayak üzerinde dur diyecek" ifadelerini kullandı.