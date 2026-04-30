Fenerbahçe'ye Avrupa şampiyonu teknik adam! Mehmet Ali Aydınlar'ın kozu Glasner

Fenerbahçe başkan adaylarından Mehmet Ali Aydınlar’ın, Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner’i gündemine aldığı öğrenildi. Avusturyalı çalıştırıcının sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Glasner daha önce Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandı.

Fenerbahçe'ye Avrupa şampiyonu teknik adam! Mehmet Ali Aydınlar'ın kozu Glasner
  • Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken başkan adayları teknik direktör ve kadro planlaması çalışmalarını hızlandırdı.
  • Mehmet Ali Aydınlar, Crystal Palace'ın teknik direktörü Oliver Glasner'i yakından takip ediyor.
  • 51 yaşındaki Avusturyalı teknik direktör Glasner'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması anlaşma ihtimalini artırıyor.
  • Glasner, Eintracht Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış bir teknik adam.
  • Başkan adayları, takım kadrosu ve transfer stratejileri üzerinde de çalışmalar yaparak eksik bölgeler için planlamalar yapıyor.

Fenerbahçe'de seçim sürecine girilirken, başkan adaylarının teknik direktör ve kadro planlamasına yönelik çalışmaları hız kazandı.

Bu kapsamda Mehmet Ali Aydınlar'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ı çalıştıran Oliver Glasner'i yakından takip ettiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

51 yaşındaki Avusturyalı teknik adamın mevcut kontratının sezon sonunda bitecek olması, olası bir anlaşma ihtimalini güçlendiren faktörler arasında yer alıyor.

Glasner, kariyerinde Eintracht Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

KADRO PLANLAMASI BAŞLADI

Fenerbahçe'de başkan adaylarının yalnızca teknik direktör değil, kadro yapılanmasına yönelik de hazırlık yaptığı ifade edildi. Takımdan ayrılması planlanan oyuncular ve eksik görülen bölgeler doğrultusunda transfer stratejilerinin şekillendirildiği aktarıldı.

Seçim süreci öncesinde adayların mevcut yönetimden takım ve finansal yapı hakkında detaylı bilgi talep edeceği, bu veriler doğrultusunda teknik ve sportif planlamanın netleşeceği bildirildi.

