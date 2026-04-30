Glasner, Eintracht Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış bir teknik adam.

Bu kapsamda Mehmet Ali Aydınlar'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ı çalıştıran Oliver Glasner'i yakından takip ettiği belirtildi.

51 yaşındaki Avusturyalı teknik adamın mevcut kontratının sezon sonunda bitecek olması, olası bir anlaşma ihtimalini güçlendiren faktörler arasında yer alıyor.

KADRO PLANLAMASI BAŞLADI

Fenerbahçe'de başkan adaylarının yalnızca teknik direktör değil, kadro yapılanmasına yönelik de hazırlık yaptığı ifade edildi. Takımdan ayrılması planlanan oyuncular ve eksik görülen bölgeler doğrultusunda transfer stratejilerinin şekillendirildiği aktarıldı.

Seçim süreci öncesinde adayların mevcut yönetimden takım ve finansal yapı hakkında detaylı bilgi talep edeceği, bu veriler doğrultusunda teknik ve sportif planlamanın netleşeceği bildirildi.