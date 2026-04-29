CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu "narkotik" bir boyut kazandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in teknik takibe takılmamak ve ardından suç delili bırakmamak için alengirli işlerini eşi Zuhal Böcek'in telefonundan hallettiği belirlendi.
GÖKHAN BÖCEK'İN NARKOTİK İŞLERİ
Gelin Böcek'in telefonu üzerinden belediye personelleri aracı edilerek yapılan kokain ticareti ve uyuşturucu partilerinin görüntülerine Takvim.com.tr ulaştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli araçlarla kokain taşındığı ortaya çıktı.
ANIL'A ALDIRDI ONUR'A TAŞITTI!
Zuhal Böcek'in cep telefonunda yapılan dijital inceleme sonucunda Gökhan Böcek'in şoförü Onur Nasuh ve belediyede görevli "Anıl" isimli şahıstan uyuşturucu temin ettiği belirlendi.
BELEDİYE PERSONELİ İLE "KOKAİN" YAZIŞMASI: HAZIR ABİ SAKIZ KUTUSUNA KOYDUM
"Anıl Belediye" şeklinde telefonda kayıtlı olan şahısla yapılan WhatsApp yazışmalarında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Uyuşturucunun araç içindeki sakız kutusuna saklandığı anlaşıldı.
Gökhan Böcek: Anıl çok az aldın değil mi? 2-3 parça.
Anıl: Sanırım abi. 3-4 parça olabilir
Böcek: Tamam hazırla içeri döneceğim. Çaktırmadan ver.
Anıl: Hazır abi bu arada sakız kutusuna koymuştum.
ÇAKARLI ARAÇLA KOKAİN TAŞITTI: SKODA'DA BİR ŞEY VAR MI?
Gökhan Böcek'in Anıl isimli belediye personeli ile yaptığı bir başka yazışmada "Skoda" detayı dikkat çekti.
Böcek'in "Skoda'da bir şey yok değil mi?" sorusuna Anıl'ın "İlk yardım kitinde var o da bagajın gözünde" şeklinde yanıt verdiği görüldü.
Hatırlanacağı Zuhal Böcek, eşinin belediye aracıyla uyuştucu taşıdığını söylemişti. Bahse konu konuşmadaki Skoda'nın da Muhittin Böcek'in korumalarının kullandığı 07 BAR 174 plakalı Superb model araç olduğu değerlendiriliyor.
AYNI ARAÇ ADAYLIK RÜŞVETİNİN KURYELİĞİNİ DE YAPTI
Aynı araç, Antalya'dan Manisa'ya taşınan adaylık rüşvetinde de kuryelik görevi üstlenmişti. Bu da Gökhan Böcek'in yakalanmamak için uyuşturucuyu çakarlı araçlarla taşıttığını gözler önüne serdi.
Böcek'in şoförü Onur Nasuh'tan da uyuşturucu istediği kayıtlara geçti.
Nasuh'a giden mesajda "Sabah 08.30'da gel. 5 günlük paketlerde ayrı ayrı hazırlar mısın" ifadeleri yer aldı. Bu da Gökhan Böcek'in "Hayatımda yalnızca bir kere kokain kullandım" ifadesini çürüttü. Böcek'in bağımlılık derecesinde uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirlendi.
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI
Adli Tıp Raporu ile elden edilen verilere göre; Gökhan Böcek'in kıldaki kokain metaboliti yoğunluğu da "tek seferlik kullanım" söylemiyle çelişiyor. Uyuşturucunun etken madde (Venlafaksin kombinasyonu) ile beraber kullanması ise "bilinçli bağımlılık yönetimi" olarak değerlendiriliyor.
BU GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DE İLK KEZ TAKVİM'DE
Öte yandan "Belediye arabasıyla kokain taşıdın" mesajının ardından kanlarında uyuşturucu çıkan Böcek çiftinin dijital arşivinden skandal fotoğraflar fırladı.
Böcek'in sakız ve bisküvi kutusundan çıkan uyuşturucuyu toz haline getirip "Efexor" isimli etken madde ile beraber rulo yapılmış banknot yardımıyla çektiği belirlendi.
Zuhal Böcek'in telefonunda bulunan, lavaboya atılarak imha edilmeye çalışılan kristal (uyuşturucu) maddenin görüntülerine Türkiye'de ilk kez Takvim.com.tr ulaştı.
O TEHDİT BOŞ DEĞİLMİŞ...
Zuhal Böcek'in eşiyle yaşadığı bir tartışmada "Belediye arabasında kokain taşıdığına kadar her şeyin mesajı var" tehdidinde bulunduğu bilinirken; şoför Onur Nasuh ve "Anıl Belediye" ile yapılan konuşmalar bunu doğruladı.
O DA KOKAİN KULLANIYOR
Gökhan Böcek'in sakız kutusunda saklattığı, çakarlı araçla taşıttığı kokainleri Zuhal Böcek'in de kullandığı tespit edildi. Gelin Böcek'in de kokain testi pozitif çıktı.
ZUHAL BÖCEK YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Temmuz 2025'te 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak' suçundan tutuklanan ve 19 Aralık 2025'te tahliye edilen Zuhal Böcek'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zuhal Böcek'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.