Muhittin Böcek'in çakarlı Skoda'sı sadece rüşvet değil kokain de taşıdı! Gökhan partiledi Zuhal imha etti: Türkiye bu görüntüleri konuşacak

CHP'li Antalya BB'deki yolsuzluğa yapılan sondaj Böcek ailesinin kurduğu narkotik ağı da deşifre etti. Muhittin Böcek'in çakarlı aracının sadece adaylık rüşveti taşımadığı, kokain transferi de yaptığı belirlendi. Skandalı Zuhal Böcek'in WhatsApp kayıtları ele verdi. Teknik takipten kaçmak için karısının telefonunu kullanan Gökhan Böcek'in şoförü Onur Nasuh ve belediyede görevli "Anıl" isimli şahıstan kokain temin ettiği ortaya çıktı. Sakız kutusunda saklanan uyuşturucu, çakarlı Skoda ile taşındı. Öte yandan aynı telefondan rulo banknotlarla yapılan uyuşturucu alemi ve lavaboya atılarak imha edilmeye çalışılan kokainler çıktı. Takvim.com.tr Türkiye'nin konuşacağı o görüntülere ulaştı.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Gökhan Böcek'in, belediye personeli Anıl ve şoförü Onur Nasuh aracılığıyla kokain temin ettiği ve eşi Zuhal Böcek'in telefonu üzerinden organize ettiği belirlendi.
  • Gökhan Böcek'in uyuşturucuyu sakız kutularına saklattığı ve Muhittin Böcek'in korumalarının kullandığı 07 BAR 174 plakalı Skoda Superb marka çakarlı belediye aracıyla taşıttığı tespit edildi.
  • Zuhal Böcek'in telefonundaki dijital incelemede Gökhan Böcek'in 5 günlük paketler halinde uyuşturucu istediği mesajlar bulundu ve Adli Tıp Raporu'na göre bağımlılık derecesinde kullanıcı olduğu ortaya çıktı.
  • Zuhal Böcek'in de kokain kullandığı ve testinin pozitif çıktığı, telefonunda uyuşturucunun lavaboya atılarak imha edildiği görüntülerin bulunduğu belirlendi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Aralık 2025'te tahliye edilen Zuhal Böcek dahil 3 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verilirken, aynı soruşturmada 34 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu "narkotik" bir boyut kazandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in teknik takibe takılmamak ve ardından suç delili bırakmamak için alengirli işlerini eşi Zuhal Böcek'in telefonundan hallettiği belirlendi.

Gökhan Böcek'in belediye üzerinden kurduğu kokain ağı deşifre oldu (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'e aittir)

GÖKHAN BÖCEK'İN NARKOTİK İŞLERİ

Gelin Böcek'in telefonu üzerinden belediye personelleri aracı edilerek yapılan kokain ticareti ve uyuşturucu partilerinin görüntülerine Takvim.com.tr ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli araçlarla kokain taşındığı ortaya çıktı.

ANIL'A ALDIRDI ONUR'A TAŞITTI!

Zuhal Böcek'in cep telefonunda yapılan dijital inceleme sonucunda Gökhan Böcek'in şoförü Onur Nasuh ve belediyede görevli "Anıl" isimli şahıstan uyuşturucu temin ettiği belirlendi.

Gökhan Böcek ve belediye personeli Anıl'ın yazışmaları: Uyuşturucu sakız kutusu içerisine saklanmış

BELEDİYE PERSONELİ İLE "KOKAİN" YAZIŞMASI: HAZIR ABİ SAKIZ KUTUSUNA KOYDUM

"Anıl Belediye" şeklinde telefonda kayıtlı olan şahısla yapılan WhatsApp yazışmalarında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Uyuşturucunun araç içindeki sakız kutusuna saklandığı anlaşıldı.

Gökhan Böcek: Anıl çok az aldın değil mi? 2-3 parça.

Anıl: Sanırım abi. 3-4 parça olabilir

Böcek: Tamam hazırla içeri döneceğim. Çaktırmadan ver.

Anıl: Hazır abi bu arada sakız kutusuna koymuştum.

Muhittin Böcek'in adaylık rüşvetini taşıyan çakarlı Skoda'nın Gökhan Böcek'in kokainlerini de taşıdığı belirlendi


ÇAKARLI ARAÇLA KOKAİN TAŞITTI: SKODA'DA BİR ŞEY VAR MI?

Gökhan Böcek'in Anıl isimli belediye personeli ile yaptığı bir başka yazışmada "Skoda" detayı dikkat çekti.

Böcek'in "Skoda'da bir şey yok değil mi?" sorusuna Anıl'ın "İlk yardım kitinde var o da bagajın gözünde" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Hatırlanacağı Zuhal Böcek, eşinin belediye aracıyla uyuştucu taşıdığını söylemişti. Bahse konu konuşmadaki Skoda'nın da Muhittin Böcek'in korumalarının kullandığı 07 BAR 174 plakalı Superb model araç olduğu değerlendiriliyor.

Gökhan Böcek'in yakalanmamak için uyuşturucuyu çakarlı araçlarla taşıttığı belirlendi

AYNI ARAÇ ADAYLIK RÜŞVETİNİN KURYELİĞİNİ DE YAPTI

Aynı araç, Antalya'dan Manisa'ya taşınan adaylık rüşvetinde de kuryelik görevi üstlenmişti. Bu da Gökhan Böcek'in yakalanmamak için uyuşturucuyu çakarlı araçlarla taşıttığını gözler önüne serdi.

Böcek'in şoförü Onur Nasuh'tan da uyuşturucu istediği kayıtlara geçti.

Gökhan Böcek'in şoförü Onur Nasuh'tan 5 günlük paketler halinde uyuşturucu istediği mesajlar

Nasuh'a giden mesajda "Sabah 08.30'da gel. 5 günlük paketlerde ayrı ayrı hazırlar mısın" ifadeleri yer aldı. Bu da Gökhan Böcek'in "Hayatımda yalnızca bir kere kokain kullandım" ifadesini çürüttü. Böcek'in bağımlılık derecesinde uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Adli Tıp Raporu ile elden edilen verilere göre; Gökhan Böcek'in kıldaki kokain metaboliti yoğunluğu da "tek seferlik kullanım" söylemiyle çelişiyor. Uyuşturucunun etken madde (Venlafaksin kombinasyonu) ile beraber kullanması ise "bilinçli bağımlılık yönetimi" olarak değerlendiriliyor.

Böcek'in toz haline getirdiği uyuşturucuyu banknotla çektiği anlar

BU GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DE İLK KEZ TAKVİM'DE

Öte yandan "Belediye arabasıyla kokain taşıdın" mesajının ardından kanlarında uyuşturucu çıkan Böcek çiftinin dijital arşivinden skandal fotoğraflar fırladı.

Böcek'in sakız ve bisküvi kutusundan çıkan uyuşturucuyu toz haline getirip "Efexor" isimli etken madde ile beraber rulo yapılmış banknot yardımıyla çektiği belirlendi.

Zuhal Böcek'in kokaini imha etme anları

Zuhal Böcek'in telefonunda bulunan, lavaboya atılarak imha edilmeye çalışılan kristal (uyuşturucu) maddenin görüntülerine Türkiye'de ilk kez Takvim.com.tr ulaştı.

Zuhal Böcek'ten Gökhan Böcek'e tehdit: Belediye arabasıyla kokain taşıdığının mesajları var elimde

O TEHDİT BOŞ DEĞİLMİŞ...

Zuhal Böcek'in eşiyle yaşadığı bir tartışmada "Belediye arabasında kokain taşıdığına kadar her şeyin mesajı var" tehdidinde bulunduğu bilinirken; şoför Onur Nasuh ve "Anıl Belediye" ile yapılan konuşmalar bunu doğruladı.

Zuhal Böcek'in uyuşturucu testinden kokain çıktı


O DA KOKAİN KULLANIYOR

Gökhan Böcek'in sakız kutusunda saklattığı, çakarlı araçla taşıttığı kokainleri Zuhal Böcek'in de kullandığı tespit edildi. Gelin Böcek'in de kokain testi pozitif çıktı.

Zuhal Böcek bu sabah yeniden gözaltına alındı

ZUHAL BÖCEK YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Temmuz 2025'te 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak' suçundan tutuklanan ve 19 Aralık 2025'te tahliye edilen Zuhal Böcek'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zuhal Böcek'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

