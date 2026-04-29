Muhittin Böcek'in adaylık rüşvetini taşıyan çakarlı Skoda'nın Gökhan Böcek'in kokainlerini de taşıdığı belirlendi



ÇAKARLI ARAÇLA KOKAİN TAŞITTI: SKODA'DA BİR ŞEY VAR MI?



Gökhan Böcek'in Anıl isimli belediye personeli ile yaptığı bir başka yazışmada "Skoda" detayı dikkat çekti.



Böcek'in "Skoda'da bir şey yok değil mi?" sorusuna Anıl'ın "İlk yardım kitinde var o da bagajın gözünde" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Hatırlanacağı Zuhal Böcek, eşinin belediye aracıyla uyuştucu taşıdığını söylemişti. Bahse konu konuşmadaki Skoda'nın da Muhittin Böcek'in korumalarının kullandığı 07 BAR 174 plakalı Superb model araç olduğu değerlendiriliyor.



Gökhan Böcek'in yakalanmamak için uyuşturucuyu çakarlı araçlarla taşıttığı belirlendi



AYNI ARAÇ ADAYLIK RÜŞVETİNİN KURYELİĞİNİ DE YAPTI



Aynı araç, Antalya'dan Manisa'ya taşınan adaylık rüşvetinde de kuryelik görevi üstlenmişti. Bu da Gökhan Böcek'in yakalanmamak için uyuşturucuyu çakarlı araçlarla taşıttığını gözler önüne serdi.

Böcek'in şoförü Onur Nasuh'tan da uyuşturucu istediği kayıtlara geçti.