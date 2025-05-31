CANLI YAYIN
Geri

Kara paradan rüşvete! Büyükçekmece için iddianame tamam: CHP'li Hasan Akgün hakkında istenen ceza

İBB ile başlayan ve Büyükçekmece Belediyesi’ne de sıçrayan yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve 31 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Akgün’ün rüşvetten kara para aklamaya kadar birçok suçtan cezalandırılması ve 13 taşınmazına el konulması talep edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kara paradan rüşvete! Büyükçekmece için iddianame tamam: CHP'li Hasan Akgün hakkında istenen ceza
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte 31 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.
  • İddianamede Hasan Akgün'ün suç örgütü kurma, rüşvet alma, irtikap ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından cezalandırılması talep edildi.
  • Savcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmaza el konulmasını kararlaştırdı.
  • Toplam 14 eylemin yer aldığı iddianame, incelenmek üzere İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
  • Soruşturma kapsamında belediye görevlileri ve başkanın yakınlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edildi.

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 31 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Akgün'ün çeşitli suçlardan cezalandırılması istenirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmaza el konulması talep edildi.

İBBye 5.dalga operasyonu! Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgünün 25 senelik rüşvet çarkı ifşa oldu: Yeğeni de işin içinde...İBBye 5.dalga operasyonu! Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgünün 25 senelik rüşvet çarkı ifşa oldu: Yeğeni de işin içinde...
İBB'ye 5.dalga operasyonu! Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 25 senelik rüşvet çarkı ifşa oldu: Yeğeni de işin içinde...

Kara paradan rüşvete! Büyükçekmece için iddianame tamam: CHP'li Hasan Akgün hakkında istenen ceza-2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte toplam 31 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Kara paradan rüşvete! Büyükçekmece için iddianame tamam: CHP'li Hasan Akgün hakkında istenen ceza-3

CHP'Lİ BAŞKAN HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

İddianamede Hasan Akgün'ün 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'rüşvet alma', 2 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılması istendi.

Kara paradan rüşvete! Büyükçekmece için iddianame tamam: CHP'li Hasan Akgün hakkında istenen ceza-4

EVİNDEN DOLARLAR EUROLAR ÇIKMIŞTI

Öte yandan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün evinde 79 bin dolar ve 58 bin euro bulundu.

13 TAŞINMAZA EL KONULMASI TALEP EDİLDİ

Öte yandan suçtan elde edildiği düşünülen 13 taşınmaza el konulması talep edildi. 14 eylemin yer aldığı iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Yolsuzluktan tutuklanan Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün işadamlarını bıktırmış! Bağış adı altında rüşvet

Yarım saatlik yol 15 dakikaya düştü: Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri hizmete açıldı
SONRAKİ HABER

Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri açıldı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler