Soruşturma kapsamında belediye görevlileri ve başkanın yakınlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edildi.

İBB'ye 5.dalga operasyonu! Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 25 senelik rüşvet çarkı ifşa oldu: Yeğeni de işin içinde...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte toplam 31 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

CHP'Lİ BAŞKAN HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

İddianamede Hasan Akgün'ün 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'rüşvet alma', 2 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılması istendi.