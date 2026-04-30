Fenerbahçe yeni sezonda sil baştan! Tam 10 ayrılık birden

Süper Lig eki ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erkenden başladı. Sarı lacivertliler, hareketli bir dönemden geçmeye hazırlanıyor. Yönetim, göreve devam etmesi halinde 10 futbolcuyla yollarını ayırabilir. Seçime girilmemesi halinde de bu isimler gönderilebilir. İşte yaşananlar...

Fenerbahçe yeni sezonda sil baştan! Tam 10 ayrılık birden
  • Fenerbahçe, gelecek sezon dünyaca ünlü isimlere imza attırmayı ve şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
  • Manchester City'den transfer edilen kaleci Ederson, beklentileri karşılayamadığı için iyi bir teklif gelirse değerlendirilecek.
  • Savunma hattında Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü'nün performansları yetersiz bulunurken, Jayden Oosterwolde için de iyi bir teklif gelirse satılması düşünülüyor.
  • Orta sahada Edson Alvarez ve Fred ile yollar ayrılacak, Mert Hakan Yandaş ile devam edilmeyecek, Oğuz Aydın gönderilecekler listesinde yer alıyor.
  • Sidiki Cherif'in kadroda kalması beklenirken, forvet hattına yıldız bir oyuncu transfer edilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe, gelecek sezon dünyaca ünlü isimlere imza attırmak ve şampiyonluğa uzanmak istiyor. Kanarya'nın listesinde birçok isim bulunurken diğer yandan takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

Ederson Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı

KALEDE FİYASKO

Sezon başında Manchester City ile kontratını uzatmadıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşan Ederson, beklentilerin çok gerisinde kaldı. Yediği hatalı gollerle takımının şampiyonluk yarışında geride kalmasını sağlayan Brezilyalı file bekçisi için eğer iyi bir teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak.

Jayden Oosterwolde2ye Avrupa'dan talipler var

SAVUNMA HATTINDAN AYRILAN AYRILANA

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok sorun yaşadığı mevkilerden biri olan defans hattında Nelson Semedo ve Archie Brown istikrarsızlıklarıyla sınıfta kaldı. Çağlar Söyüncü ise sürekli sakatlanması nedeniyle de kadroda düşünülmüyor. Jayden Oosterwolde'ye de iyi bir teklif gelirse satılması düşünülüyor. Mert Müldür'ün Türk vatandaşı olması nedeniyle takımda kalma ihtimali biraz daha yüksek görünse de yine de yollar ayrılabilir.

Fred'in sözleşmesi 2027'de bitiyor

ORTA SAHADA DA TEMİZLİK VAR

Edson Alvarez'in bonservisi alınmayacak. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Fred de gönderilecekler listesinde. Ara transfer döneminde ülkesine dönemeyen Brezilyalı file bekçisi bu kez teklifi kabul edebilir. 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Sözleşmesi biten isimlerden Mert Hakan Yandaş ile devam edilmek istenmiyor. Oğuz Aydın ise birçok takımın transfer listesinde. Bu sezon isteneni veremediği için de gönderilecekler listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Sidiki Cherif Fenerbahçe kariyerine iyi başlayamadı

FORVETE TAKVİYE YAPILACAK

Her ne kadar performansıyla eleştirilse de Sidiki Cherif'in gelecek sezon kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak genç futbolcunun önüne yıldız bir forvet alınması çok yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

