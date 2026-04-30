Sezon başında Manchester City ile kontratını uzatmadıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşan Ederson, beklentilerin çok gerisinde kaldı. Yediği hatalı gollerle takımının şampiyonluk yarışında geride kalmasını sağlayan Brezilyalı file bekçisi için eğer iyi bir teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak.

Jayden Oosterwolde2ye Avrupa'dan talipler var

SAVUNMA HATTINDAN AYRILAN AYRILANA

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok sorun yaşadığı mevkilerden biri olan defans hattında Nelson Semedo ve Archie Brown istikrarsızlıklarıyla sınıfta kaldı. Çağlar Söyüncü ise sürekli sakatlanması nedeniyle de kadroda düşünülmüyor. Jayden Oosterwolde'ye de iyi bir teklif gelirse satılması düşünülüyor. Mert Müldür'ün Türk vatandaşı olması nedeniyle takımda kalma ihtimali biraz daha yüksek görünse de yine de yollar ayrılabilir.