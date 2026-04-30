Fenerbahçe, gelecek sezon dünyaca ünlü isimlere imza attırmak ve şampiyonluğa uzanmak istiyor. Kanarya'nın listesinde birçok isim bulunurken diğer yandan takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
KALEDE FİYASKO
Sezon başında Manchester City ile kontratını uzatmadıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşan Ederson, beklentilerin çok gerisinde kaldı. Yediği hatalı gollerle takımının şampiyonluk yarışında geride kalmasını sağlayan Brezilyalı file bekçisi için eğer iyi bir teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak.
SAVUNMA HATTINDAN AYRILAN AYRILANA
Fenerbahçe'nin bu sezon en çok sorun yaşadığı mevkilerden biri olan defans hattında Nelson Semedo ve Archie Brown istikrarsızlıklarıyla sınıfta kaldı. Çağlar Söyüncü ise sürekli sakatlanması nedeniyle de kadroda düşünülmüyor. Jayden Oosterwolde'ye de iyi bir teklif gelirse satılması düşünülüyor. Mert Müldür'ün Türk vatandaşı olması nedeniyle takımda kalma ihtimali biraz daha yüksek görünse de yine de yollar ayrılabilir.
ORTA SAHADA DA TEMİZLİK VAR
Edson Alvarez'in bonservisi alınmayacak. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Fred de gönderilecekler listesinde. Ara transfer döneminde ülkesine dönemeyen Brezilyalı file bekçisi bu kez teklifi kabul edebilir. 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Sözleşmesi biten isimlerden Mert Hakan Yandaş ile devam edilmek istenmiyor. Oğuz Aydın ise birçok takımın transfer listesinde. Bu sezon isteneni veremediği için de gönderilecekler listesinin ilk sırasında yer alıyor.
FORVETE TAKVİYE YAPILACAK
Her ne kadar performansıyla eleştirilse de Sidiki Cherif'in gelecek sezon kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak genç futbolcunun önüne yıldız bir forvet alınması çok yüksek ihtimal olarak gözüküyor.