Türkiye'nin gündemine oturan görüntü sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde "sızıntı" krizi patlak verdi.
CHP'DE SIZINTI KRİZİ: ŞÜPHE OKLARI ALİ MAHİR BAŞARIR VE HAZIM GİRAY ÜZERİNDE
CHP içinden edindiğimiz bilgilere göre; Özgür Özel ve Veli Ağbaba sızıntının müsebbibi olarak Ali Mahir Başarır'ı görüyor.
Şüphe okları Başarır'ın çakar plakasını tahsis ettiği iş insanı Hazım Giray üzerinde yoğunlaştı.
"MONTAJ GÖRÜNTÜ" İDDİALARI BOŞ ÇIKTI: GÖRÜNTÜLER GAYET AKICI VE DOĞAL AKIŞTA
Genel Merkez'den zılgıt yiyen Başarır'ın ise görüntüler için dile getirdiği "video ile oynanmış" iddiası kamuoyunda karşılık bulmadı.
Görüntülerin kesintisiz ve doğal akışta ilerlediği görüldü. Böylelikle "montaj görüntü" iddiası Başarır'ın elinde patladı.
REZALETİ AÇIKLAMAYAMADI "DERİN DEVLET" İFTİRASI ATTI
Başarır'ın görüntülerin "devlet içindeki derin yapı" tarafından sızdırıldığı yönündeki açıklaması, tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Ancak bu çıkış, bazı çevrelerde "sorumluluktan kaçış" olarak yorumlandı. Tartışmanın odağında ise hâlâ görüntülerin içeriği yer alıyor.
Başarır'ın sert ve kontrolsüz çıkışları, siyasi kulislerde "öfke değil panik hali" olarak değerlendirildi. Özellikle "Bizi mi dinliyorsunuz?" sözleri, görüntülerin kaynağından çok içeriğinin konuşulmasına neden oldu. Ortaya çıkan tablo, yalnızca bir görüntü krizinin ötesinde, CHP içinde derinleşen bir güven krizi ve yönetim zafiyeti tartışmasını gözler önüne serdi.
CHP'LİLER KAZA ALANINI BIRAKIP TEKNEYE KOŞTU
Peki, o gece ne yaşandı? Kamuoyu CHP'nin yalanlarla durumu manipüle etmesini değil ortalığa saçılan rezil görüntünün açıklamasını bekliyor.
Öte yandan CHP heyetinin Antalya'da millet canıyla cebelleşirken kriz merkezini bırakıp Göcek'e partilemeye gittiği değerlendiriliyor.
AFAD kayıtlarına göre Antalya'da 12 Nisan 2024'te yaşanan teleferik kazası saat 17.28'de meydana geldi ve kurtarma çalışmaları yaklaşık 22,5 saat sürdü. Bu kritik saatlerde kriz yönetimi yürütüldüğü ifade edilirken, tekne görüntülerinin zamanlaması kamuoyunda ciddi bir çelişki algısı oluşturdu. Görüntülerdeki rahat atmosfer, facianın ağırlığıyla örtüşmeyen bir tablo olarak yorumlandı.
Kaza Antalya'da yaşanırken, görüntülerin çekildiği yerin Göcek Merdivenli Koyu hattı olması, mesafe tartışmasını da beraberinde getirdi. En az 4 saatlik yolculuk süresi, hazırlık ve denize açılma süreçleriyle birlikte 5-6 saate kadar uzayabilecek bir zaman dilimine işaret ediyor. Bu tablo, kriz anında bölgeden ayrılındığı iddialarını güçlendirdi.
RAKI MASASI ÖNCEDEN PLANLANDI... FACİAYA RAĞMEN İPTAL ETMEDİLER!
Bu bağlamda Ali Mahir Başarır'ın "Ailemizle birlikteydik" sözleri önceden planlanmış bir organizasyonun iptal edilmediği yönünde yorumlandı. Büyük bir facia yaşanırken, programın devam etmesi kamuoyunda "öncelik sorgulaması" başlattı.
Kaza noktası ile tekne arasındaki mesafe, tartışmanın en kritik başlıklarından biri haline geldi.Teleferik faciası sürerken Göcek’ten sızan görüntüler gündeme bomba gibi düştü
İddialar, bazı isimlerin kriz bölgesinden erken ayrılarak programa katıldığı yönünde yoğunlaştı.
Bu durum, "öncelik kurtarma çalışmaları mıydı yoksa planlanan etkinlik mi?" sorusunu gündeme taşıdı.
Görüntülerin sızmasıyla ortaya çıkan kriz, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı bir hayli panikletti.
Başarır önceki açıklamasından hemen sonra ikinci bir açıklama yapma gereği duydu.