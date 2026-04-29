REZALETİ AÇIKLAMAYAMADI "DERİN DEVLET" İFTİRASI ATTI

Başarır'ın görüntülerin "devlet içindeki derin yapı" tarafından sızdırıldığı yönündeki açıklaması, tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Ancak bu çıkış, bazı çevrelerde "sorumluluktan kaçış" olarak yorumlandı. Tartışmanın odağında ise hâlâ görüntülerin içeriği yer alıyor.

Başarır'ın sert ve kontrolsüz çıkışları, siyasi kulislerde "öfke değil panik hali" olarak değerlendirildi. Özellikle "Bizi mi dinliyorsunuz?" sözleri, görüntülerin kaynağından çok içeriğinin konuşulmasına neden oldu. Ortaya çıkan tablo, yalnızca bir görüntü krizinin ötesinde, CHP içinde derinleşen bir güven krizi ve yönetim zafiyeti tartışmasını gözler önüne serdi.