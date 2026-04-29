Uludağ, Kartalkaya, Kartepe ve Ilgaz gibi yüksek rakımlı bölgelerde cumartesi gece ve pazar günü kar yağışı görülecek.

Bu sabah (30 Nisan) A Haber canlı yayınınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yeni haftanın hava durumuna ilişkin kritik notlar paylaştı. İşte o açıklamalardan satır başları...

KUZEYDEN GELEN YAĞIŞ SİSTEMİ ETKİLİ OLACAK

Şu anda sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece altında ama daha da düşecek. Kuzeyden gelen yeni bir yağışlı hava var. Hemen son durumdan başlayalım; şu saatler itibariyle Edirne-Kırklareli'de yağış başlamış durumda. O soğuk hava yavaş yavaş iniyor. Özellikle yağış Edirne-Kırklareli'de şu anda kuvvetli bir şekilde, zaman zaman da doluya dönüşüyor. Yurdun diğer kesimlerinde şu anda hava açık, sıcaklıklar hep pozitif değerlerde. Gün içerisinde bu Trakya'daki yani Edirne-Kırklareli'deki yağış devam ediyor olacak ve ilerleyen saatlerde, öğleden sonraki saatlerde ise İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'de, oralarda oluşan lokal yağışlar var, çok kuvvetli değil.