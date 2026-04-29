Güneş yerini dondurucu soğuğa bırakıyor. 1 Mayıs'ta başlayacak hava dalgasıyla 81 ilde sıcaklıklar düşecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek Marmara üzerinden gelen kar ve dolu fırtınasına karşı uyardı. Hafta sonu planlarını altüst edecek kritik sistemin tüm detayları haberimizde.
SAĞANAK VE KAR KAPIDA
MGM'den alınan son hava raporuna göre yurdun büyük bölümünde aralıklı yağışlar görülürken Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimleri yağmurun merkezinde olacak. Güneyde gök gürültülü sağanaklar etkili olurken Cuma gecesi Kastamonu ve Sinop'un zirvelerinde karla karışık yağmur görülecek.
KRİTİK KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Cuma gecesi itibarıyla yağışların; İstanbul, Trakya, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde şiddetini artırması bekleniyor. Ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların teyakkuzda olması önem arz ediyor.
SICAKLIKLAR TEPETAKLAK
Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları bu akşamdan itibaren kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede düşecek. Özellikle hafta sonuna doğru kış soğukları yeniden yüzünü gösterecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ ve hızlı kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyinde ise sabah saatlerinde görüş mesafesini düşüren pus ve sis etkili olacak.
Bu sabah (30 Nisan) A Haber canlı yayınınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yeni haftanın hava durumuna ilişkin kritik notlar paylaştı. İşte o açıklamalardan satır başları...
KUZEYDEN GELEN YAĞIŞ SİSTEMİ ETKİLİ OLACAK
Şu anda sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece altında ama daha da düşecek. Kuzeyden gelen yeni bir yağışlı hava var. Hemen son durumdan başlayalım; şu saatler itibariyle Edirne-Kırklareli'de yağış başlamış durumda. O soğuk hava yavaş yavaş iniyor. Özellikle yağış Edirne-Kırklareli'de şu anda kuvvetli bir şekilde, zaman zaman da doluya dönüşüyor. Yurdun diğer kesimlerinde şu anda hava açık, sıcaklıklar hep pozitif değerlerde. Gün içerisinde bu Trakya'daki yani Edirne-Kırklareli'deki yağış devam ediyor olacak ve ilerleyen saatlerde, öğleden sonraki saatlerde ise İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'de, oralarda oluşan lokal yağışlar var, çok kuvvetli değil.
SICAKLIK HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞÜYOR
Edirne-Kırklareli'deki esas yağışın akşam ve gece saatlerinde başlayacağını belirten uzman isim şöyle devam etti:
Aslında Marmara genelini etkisi altına almış olacak ve Kuzey Ege ile birlikte Batı Karadeniz de yine bu yağışlı sistemin etkisine giriyor. Sıcaklıklarda yaklaşık 6 ile 10 derecelik bir düşüş oluşacak ki düne göre, bugüne göre, bu öğle saatlerine göre de bakarsak sıcaklık değerleri oldukça düşüyor ve soğuk bir havayı daha fazla hissediyor olacağız.
1 MAYISTA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek 1 Mayıs hava durumuna ilişkin yağış uyarısını paylaştı ve şu ifadeleri kaydetti:
Yarın özellikle yine bayram tatili, İşçi, Emek ve Bahar Bayramı beraber kutlanıyor. Bu bayramın ilk günü özellikle sabah Marmara, Ege ve Karadeniz'de devam eden yağış devam ediyor. Öğleden sonra ise orta ve doğu kesimlere doğru kaymaya başlayacak; yani İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in geneli ve yine Ege'nin iç ve kuzey kesimleri yağış alacak yerler arasında gözüküyor. Yani yarın aslında Akdeniz'in doğusu hariç her yer yağış alacak yerler arasında. Gece de yine Marmara'nın doğusu, yarın gece Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu, İç Anadolu kuzey kesimleri yarın yağışlı olacak.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLACAK
Kar yağışının da yavaş yavaş kendini göstereceğini belirten uzman isim cumartesi ve pazar gününe dikkat çekti.
Özellikle yüksek rakımlı olan yerlerde; örneğin işte Uludağ'da, Kartalkaya'da, Kartepe'de, batıda, İç Anadolu'nun kuzeyinde Ilgaz'da, hatta Ege'de iç kesimlerde cumartesi gece saatleri, pazar günleri yine yağışları görüyor olacağız. Hafta sonu itibariyle de yine özellikle Marmara, Kuzey Ege ve yani Kuzey Ege hariç aslında yurdun tamamı cumartesi günü yağışlı, pazar günleri yine tüm yurtta yağışları görüyor olacağız.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Mayısın 11'inden sonra yaz hissedilir olacak ve havalar ısınmaya başlayacak.
Yağışlı hava önümüzdeki hafta salı gününe kadar sürüyor ama salı gününe doğru biraz daha doğuya doğru kaymış olacak. Sıcaklıklar da salı gününden sonra yani ayın 5'inden 6'sından sonra batı bölgelerde artış gösterecek gözüküyor. Isınmak ne zaman dersek; evet uzun vade tahminleri yapıyoruz bazen sapmalar oluyor. Uzun vade tahminlerine göre ama yine de biz aktaralım; önümüzdeki durumları, mayısın 11'inden sonra biraz daha yazı hissedeceğiz gibi duruyor. Aslında bu sıcaklıklar biraz bahar sıcaklıkları ama arada da böyle kuzeyli soğuk hava girişleri olduğu zaman birkaç günlüğüne o mart ayı sıcaklıkları, şubat sonu sıcaklıklarını ve yağışlarını görmüş oluyoruz.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Uzman isim İstanbul'da günlük hava durumunu değerlendirerek sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini paylaştı.
Peki İstanbul'da ne durumdayız? Hemen onu da aktaralım. İstanbul'da bugün sabah saatleri şu anda bulutlanmaya başladı, erken saatlerde biraz açık hava vardı ama İstanbul'da akşam ve gece saatlerine doğru yağmur başlayacak. Sıcaklık bugün en yüksek 16 derece, gece 10 derecelere kadar düşüyor. Gece İstanbul'da yağış etkili, yarın da yine sabah saatleri özellikle yağmurlu olurken hafta sonunda İstanbul yağmurlu şeklinde devam ediyor olacak. Sıcaklıklar 10 ile 8 dereceler arasında değişiyor gözüküyor hafta sonu itibarıyla.