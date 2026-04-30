Trendyol Süper Lig'de oynanan derbide yaşananlar sonrası Fenerbahçe kalecisi Ederson'un durumu disiplin sürecine taşındı.
Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Yasin Kol ile yoğun diyalog kuran Brezilyalı kaleci, ikinci yarıda verilen penaltı kararı sonrası oyuna devam etme sürecinde itirazlarını sürdürdü ve uyarılara rağmen davranışlarını sürdürmesi nedeniyle çift sarı kartla oyun dışında kaldı.
RAPORDA DETAYLAR YER ALDI
Hakem raporuna göre Ederson'un ihraç sonrası sahayı terk etmekte geciktiği ve hakemin yanına gelerek iki kez küfür içerikli ifadeler kullandığı belirtildi.
Bu durumun, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında değerlendirilmesi halinde 3 ila 7 maç arası ceza gerektirdiği ifade ediliyor.
EK CEZALAR GÜNDEMDE
Temsilci raporunda ayrıca oyuncunun soyunma odasına giderken VAR monitörüne vurduğu ve koridordaki ekipmanlara zarar verdiği bilgisi yer aldı.
Bu eylemlerin 36. madde kapsamında 1 ila 3 maç arası ek cezaya konu olabileceği belirtiliyor. Kırmızı kartın standart cezası da eklendiğinde toplam yaptırımın en az 5 maça ulaşma ihtimali bulunuyor.
Ederson'un kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken, olası bir transfer durumunda alınacak cezanın FIFA'nın "worldwide effect" uygulaması kapsamında yeni kulübünde de geçerli olması söz konusu. Disiplin kurulunun vereceği nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.