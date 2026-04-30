Fenerbahçe kalecisi Ederson, Süper Lig derbisinde hakemle yaşadığı diyaloglar ve itirazlar nedeniyle çift sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Oyuncunun soyunma odasına giderken VAR monitörüne vurduğu ve ekipmanlara zarar verdiği temsilci raporunda yer aldı.

Ederson'un alabileceği toplam cezanın en az 5 maça ulaşabileceği ve FIFA'nın 'worldwide effect' uygulaması nedeniyle transfer durumunda yeni kulübünde de geçerli olabileceği belirtiliyor.

Trendyol Süper Lig'de oynanan derbide yaşananlar sonrası Fenerbahçe kalecisi Ederson'un durumu disiplin sürecine taşındı. Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Yasin Kol ile yoğun diyalog kuran Brezilyalı kaleci, ikinci yarıda verilen penaltı kararı sonrası oyuna devam etme sürecinde itirazlarını sürdürdü ve uyarılara rağmen davranışlarını sürdürmesi nedeniyle çift sarı kartla oyun dışında kaldı.

Ederson, Yasin Kol'un uyarılarına aldırış etmedi.

RAPORDA DETAYLAR YER ALDI Hakem raporuna göre Ederson'un ihraç sonrası sahayı terk etmekte geciktiği ve hakemin yanına gelerek iki kez küfür içerikli ifadeler kullandığı belirtildi. Bu durumun, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında değerlendirilmesi halinde 3 ila 7 maç arası ceza gerektirdiği ifade ediliyor.