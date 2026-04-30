Cumhuriyet Halk Partili belediyeler son dönemde yolsuzluk iddiaları, rüşvet soruşturmaları ve tartışmalı görüntülerle kamuoyunun gündeminden düşmezken, yerel yönetimlerde emek krizi patlak verdi.
İzmir'de CHP'li belediyelerde sosyal denge tazminatı ve işçi alacakları krizi sokağa taştı. Karşıyaka, Buca ve Bayraklı belediyelerinde görev yapan memurlar, öğle saatlerinde belediye hizmet binaları önünde toplanarak CHP'li belediye başkanlarını protesto etti.
Konak Belediyesi'nde ise 15 aydır ödenmeyen alacakları için eylem yapan işçiler, protestoyu belediye koridorlarına taşıdı. Peş peşe gelen eylemler sonrası CHP Genel Merkezi'nin de devreye gireceği öğrenildi.
CHP'Lİ BELEDİYELERDE KRİZ BÜYÜDÜ
İzmir'de CHP'li ilçe belediyelerinde memurların sosyal denge tazminatı tepkisi büyüdü. Karşıyaka, Buca ve Bayraklı belediyelerinde görev yapan memurlar, öğle saatlerinde belediye binaları önünde bir araya geldi.
Memurlar, belediye başkanlarının tutumunu protesto ederken, sendika temsilcileri hak kayıplarına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.
MEMURLARDAN MEYDAN MESAJI
Bayraklı Belediye binası önünde açıklama yapan Birlik Yerel Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak, sonuç alana kadar eylemlere devam edeceklerini söyledi.
Tüm çalışanları 1 Mayıs İşçi Bayramı'na davet eden Altınkaynak, "Yarın sokaklar İzmir'in sesiyle inleyecek. Bayraklı'dan, Karşıyaka'dan beklenen, hak aramak için meydanları doldurmaya devam etmektir." dedi.
"SIRÇA KÖŞKLER ONLARIN, SOKAKLAR BİZİM"
CHP Genel Merkezi'nin kendilerini duyması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Altınkaynak, mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.
Altınkaynak, "Her zaman söylediğimiz bir cümle var, sırça köşkler onların sokaklar bizimdir. Hangi yöneticiyi nerede yakalarsak durumu izah ediyoruz. Genel Merkez bizi duyacak duyması için elimizden geleni yapacağız, burada basına çok iş düşüyor. Sesimiz olan basın mensuplarına buradan teşekkür ediyorum. Bu mücadele burada kalmayacak." diye konuştu.
"BUNUN ADI EMEK GASPI"
Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Yöneticisi Sevim Altındağ ise belediye yönetiminin dayatmacı tavrına sert sözlerle tepki gösterdi.
Sürecin olağan bir pazarlıktan çıkarak açık bir emek gaspına dönüştüğünü belirten Altındağ, "Yönetim, çözüm için o masayı adil şartlarda yeniden kurana kadar buradayız. Önümüze konulan bu metin bir pazarlık veya bir teklif değildir; bu düpedüz hak gaspıdır, pervasız bir dayatmadır. Biz bu hakları bize altın tepside sunulan masalarda almadık; mücadele ederek, direnerek kazandık. Bugün de dünden kalan aynı mücadeleyi, aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
KARŞIYAKA'DA TANSİYON YÜKSELDİ
Bayraklı Belediyesi'nin ardından bir eylem haberi de Karşıyaka'dan geldi. Karşıyaka Belediye Binası önünde toplanan memurlar, Başkan Behice Ünsal'ın tutumunu protesto etti.
Grup adına açıklama yapan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, il başkanları, belediye başkanları ve CHP Genel Merkezi nezdinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
"MEMURLARA, KAMU EMEKÇİLERİNE SALDIRI VAR"
Bozat, kamu emekçilerine yönelik organize bir tutum olduğunu savunarak belediye kaynaklarının kullanımına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.
Reşat Bozat, "Gerek il başkanları, belediye başkanları gerekse CHP Genel Merkezi'nde görüşmelerimiz devam ediyor. Şunu görüyoruz ki organize bir şekilde kamu emekçilerine, memurlara bir saldırı var.
Bu saldırının arkasına baktığımızda daha önce iş adamı pozisyonunda olan belediye başkanlarının bugün açıklanan anketlere baktığımızda şatafatlı anket ve şov panolarına para aktardıklarını görüyoruz.
Bunlar, memurdan, işçiden utanmıyorlar ama belediyenin bütçesini kendi yandaş kaynaklarına, anket firmalarına şov yapmak için para akıtıyorlar" dedi.
BUCA'DA DA BAŞKAN DUMAN'A PROTESTO
Karşıyaka ve Bayraklı'nın ardından CHP'li Buca Belediyesinde de memurlar belediye binası önünde toplandı.
Memurlar, Belediye Başkanı Duman'ı protesto ederek sosyal denge tazminatı sürecindeki tutuma tepki gösterdi.
KONAK'TA İŞÇİLER KORİDORLARA İNDİ
İzmir'de memurların ardından işçiler de isyan bayrağını açtı. Konak Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Yönetimi'nin, işçi alacaklarının 15 aydır ödenmediği gerekçesiyle başlattığı oturma eylemi dün de devam etti.
İşçilerin eylem yaptığı alana belediye araçlarının park edilmesi üzerine sendika, 5 gün önce başlattığı oturma eylemini bu kez belediye koridorlarına taşıdı.
"İŞÇİ ALACAKLARI HESAPLARA YATANA KADAR DEVAM"
Belediye yönetimi ile geçtiğimiz yıl imzalanan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacakların aradan geçen süreçte ödenmediğini belirten sendika, eylemin süreceğini duyurdu.
Sendika tarafından yapılan açıklamada, "İşçi alacakları hesaplara yatana kadar oturma eylemine devam edeceğiz" denildi.
ÖZGÜR ÖZEL DEVREYE GİRECEK
Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin İzmir'deki memur eylemlerine müdahale edeceği öğrenildi.
Sızan bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, önümüzdeki günlerde sendikaların Ankara'daki yöneticileri ile bir araya gelerek ilçe belediyelerinde yaşanan sosyal denge tazminatı krizini masaya yatıracağı öğrenildi.