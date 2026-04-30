"BUNUN ADI EMEK GASPI"

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Yöneticisi Sevim Altındağ ise belediye yönetiminin dayatmacı tavrına sert sözlerle tepki gösterdi.

Sürecin olağan bir pazarlıktan çıkarak açık bir emek gaspına dönüştüğünü belirten Altındağ, "Yönetim, çözüm için o masayı adil şartlarda yeniden kurana kadar buradayız. Önümüze konulan bu metin bir pazarlık veya bir teklif değildir; bu düpedüz hak gaspıdır, pervasız bir dayatmadır. Biz bu hakları bize altın tepside sunulan masalarda almadık; mücadele ederek, direnerek kazandık. Bugün de dünden kalan aynı mücadeleyi, aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA'DA TANSİYON YÜKSELDİ

Bayraklı Belediyesi'nin ardından bir eylem haberi de Karşıyaka'dan geldi. Karşıyaka Belediye Binası önünde toplanan memurlar, Başkan Behice Ünsal'ın tutumunu protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, il başkanları, belediye başkanları ve CHP Genel Merkezi nezdinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"MEMURLARA, KAMU EMEKÇİLERİNE SALDIRI VAR"

Bozat, kamu emekçilerine yönelik organize bir tutum olduğunu savunarak belediye kaynaklarının kullanımına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Reşat Bozat, "Gerek il başkanları, belediye başkanları gerekse CHP Genel Merkezi'nde görüşmelerimiz devam ediyor. Şunu görüyoruz ki organize bir şekilde kamu emekçilerine, memurlara bir saldırı var.

Bu saldırının arkasına baktığımızda daha önce iş adamı pozisyonunda olan belediye başkanlarının bugün açıklanan anketlere baktığımızda şatafatlı anket ve şov panolarına para aktardıklarını görüyoruz.

Bunlar, memurdan, işçiden utanmıyorlar ama belediyenin bütçesini kendi yandaş kaynaklarına, anket firmalarına şov yapmak için para akıtıyorlar" dedi.