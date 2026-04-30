Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Görüşmenin ana gündemi Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama olacak.

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda sürecin olması gerektiği şekilde ilerlediğini ve Cumhur İttifakı olarak kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise yasal sürecin takvimine ilişkin 'Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi' ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan son olarak AK Parti Grup Toplantısı'nda "Cumhur İttifakı olarak bu kavşağı da kazasız belasız geçelim arzusundayız. Süreçle ilgili son günlerde belli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye kulak asmadığımızı bugün bir kere daha vurguluyorum. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir" diyerek süreçte kararlılık mesajı verdi.





"Süreç, olması gerektiği şekilde ilerlemektedir" diyen Erdoğan, "Çünkü biz bu yola İttifak olarak Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık. Biz bu yola bölgemizde oynanan sinsi oyunları bozmak için çıktık. Bizim yaşadığımız acıları evlatlarımız yaşamasın, bizim ödediğimiz ağır bedelleri gelecek nesiller ödemesin diye biz bu yola revan olduk. İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar, sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.