Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga: 34 gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Temmuz 2025'te tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek de yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MUHİTTİN BÖCEK DE LİSTEDE
Gözaltı kararı verilenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de yer aldı.

Muhittin Böcek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Temmuz 2025'te tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı (Fotoğraf TAKVİM ARŞİV)

BÖCEKLER HAKKINDAKİ İDDİALAR
Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Temmuz 2025'te tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 41 sanıklı davada yargılaması başlayan Böcek hakkında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" gibi suçlamalar yöneltildi.

İddianamede kamu zararı iddiaları 399 milyon lirayı aşarken, oğlu Gökhan Böcek'in adaylık için 50 milyon lira ödendiği yönündeki ifadeler dosyaya girdi. Son olarak gelini Zuhal Böcek ile oğlu Gökhan Böcek arasında geçtiği iddia edilen yazışmalara göre Gökhan Böcek'in belediye aracıyla kokain taşıdığı gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zuhal Böcek ile ilgili de gözaltı kararı verildi.

