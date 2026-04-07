BÖCEKLER HAKKINDAKİ İDDİALAR Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Temmuz 2025'te tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 41 sanıklı davada yargılaması başlayan Böcek hakkında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" gibi suçlamalar yöneltildi.

İddianamede kamu zararı iddiaları 399 milyon lirayı aşarken, oğlu Gökhan Böcek'in adaylık için 50 milyon lira ödendiği yönündeki ifadeler dosyaya girdi. Son olarak gelini Zuhal Böcek ile oğlu Gökhan Böcek arasında geçtiği iddia edilen yazışmalara göre Gökhan Böcek'in belediye aracıyla kokain taşıdığı gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zuhal Böcek ile ilgili de gözaltı kararı verildi.