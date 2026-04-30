CANLI YAYIN
Geri

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianameye itiraz: Aile “tasarlayarak öldürme” dedi! Aleyna Kalaycıoğlu için müebbet isteniyordu

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin hazırlanan iddianameye aile itiraz etti. Dilekçede, suçun ‘kasten öldürme’ değil ‘tasarlayarak öldürme’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek iddianamenin iadesi talep edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta silahlı saldırıda öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi, hazırlanan iddianameye itiraz etti.
  • Aile, şüphelinin 'kasten öldürme' yerine 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanması gerektiğini savundu.
  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu'na 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.
  • Saldırıyı gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.
  • Türkücü İzzet Yıldızhan hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ümraniye'de 19 Mart'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin hazırlanan iddianameye aile itiraz etti.

Kubilay Kundakçı cinayetinde iddianameye itiraz: Aile suç vasfını kabul etmedi (Fotoğraflar Takvim.com.tr'den alınmıştır)

"TASARLAYARAK ÖLDÜRME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelinin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

Ancak maktulün ailesi, olayın bu şekilde değerlendirilmesine itiraz ederek suçun "tasarlayarak öldürme" kapsamında ele alınması gerektiğini savundu.

KAMERA KAYITLARI DİLEKÇEDE YER ALDI

Ailenin avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, şüphelinin olay sırasında silahının ateşe hazır olduğu, araçtan indikten sonra kısa süre içinde eylemi gerçekleştirdiği ve bu durumun kamera kayıtlarıyla desteklendiği belirtildi.

Bu nedenle eylemin planlı olduğu ifade edildi.

"TANIK DEĞİL, TEŞEBBÜS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ"

Dilekçede ayrıca, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız'ın dosyada yalnızca "tanık" olarak yer almasının hatalı olduğu öne sürüldü.
Şüphelinin asıl hedefinin Vahap Canbay olduğu belirtilen dilekçede, araç içine ateş açılması nedeniyle bu kişilerin de mağdur/müşteki olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, şüphelinin bu kişilere yönelik eylemlerinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında ele alınması gerektiği savunuldu. Kundakçı ailesi, mahkemeden iddianamenin iade edilmesini ve şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeniden yargılanmasını talep etti.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanarak kabul edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında dava açıldı.

KALAYCIOĞLU'NA MÜEBBET TALEBİ

İddianamede Aleyna Kalaycıoğlu'nun "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Soruşturma kapsamında Kalaycıoğlu'nun olayın planlanmasında etkili olduğu değerlendirildi.

SALDIRGAN İÇİN MÜEBBET VE EK CEZA

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

İZZET YILDIZHAN'A "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇLAMASI

İddianamede türkücü İzzet Yıldızhan hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

AİLE İDDİANAMENİN İADESİNİ İSTEDİ

Müşteki vekili tarafından yapılan başvuruda, soruşturma aşamasındaki değerlendirmelerin eksik ve hatalı olduğu belirtilerek iddianamenin iadesi ve yeniden düzenlenmesi talep edildi.

Akrepler sanıldığından daha tehlikeli: Kıskaçlarında ağır metal var
SONRAKİ HABER

Akreplerin gizli zırhı ortaya çıktı

 Roma’dan Osmanlı’ya uzanıyor: 2 bin yıllık dev kule ziyarete açılıyor
ÖNCEKİ HABER

2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler