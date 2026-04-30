Ümraniye'de 19 Mart'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin hazırlanan iddianameye aile itiraz etti.
"TASARLAYARAK ÖLDÜRME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelinin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.
Ancak maktulün ailesi, olayın bu şekilde değerlendirilmesine itiraz ederek suçun "tasarlayarak öldürme" kapsamında ele alınması gerektiğini savundu.
KAMERA KAYITLARI DİLEKÇEDE YER ALDI
Ailenin avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, şüphelinin olay sırasında silahının ateşe hazır olduğu, araçtan indikten sonra kısa süre içinde eylemi gerçekleştirdiği ve bu durumun kamera kayıtlarıyla desteklendiği belirtildi.
Bu nedenle eylemin planlı olduğu ifade edildi.
"TANIK DEĞİL, TEŞEBBÜS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ"
Dilekçede ayrıca, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız'ın dosyada yalnızca "tanık" olarak yer almasının hatalı olduğu öne sürüldü.
Şüphelinin asıl hedefinin Vahap Canbay olduğu belirtilen dilekçede, araç içine ateş açılması nedeniyle bu kişilerin de mağdur/müşteki olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
Dilekçede ayrıca, şüphelinin bu kişilere yönelik eylemlerinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında ele alınması gerektiği savunuldu. Kundakçı ailesi, mahkemeden iddianamenin iade edilmesini ve şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeniden yargılanmasını talep etti.
9 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI
Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanarak kabul edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında dava açıldı.
KALAYCIOĞLU'NA MÜEBBET TALEBİ
İddianamede Aleyna Kalaycıoğlu'nun "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Soruşturma kapsamında Kalaycıoğlu'nun olayın planlanmasında etkili olduğu değerlendirildi.
SALDIRGAN İÇİN MÜEBBET VE EK CEZA
Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.
İZZET YILDIZHAN'A "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇLAMASI
İddianamede türkücü İzzet Yıldızhan hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
AİLE İDDİANAMENİN İADESİNİ İSTEDİ
Müşteki vekili tarafından yapılan başvuruda, soruşturma aşamasındaki değerlendirmelerin eksik ve hatalı olduğu belirtilerek iddianamenin iadesi ve yeniden düzenlenmesi talep edildi.