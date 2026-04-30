Milli Savunma Üniversitesi'ne yapılan başvurular önceki yıla göre 7 bin 20 artışla 119 bin 189'a ulaştı.

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

"ULUSLARARASI SULARDA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİNİ DE HEDEF ALIYOR" MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Kızılay'ın yardımlarının gemilere ulaştırılması ve su alan tekneden tahliye sürecinde ise insansız hava araçları ile yakından takip sağlandı.

Yolculuk sırasında filodaki " Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanması ve yardım çağrısında bulunması üzerine de Türk Kızılay ve diğer yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti.

TÜRKİYE İLK SUMUD FİLOSU'NA HAVADAN VE DENİDEN DESTEK SAĞLADI Bilindiği gibi Türkiye Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularına kritik anlarda havadan ve denizden destek sağladı.

Türkiye, Sumud Filosu'na destek sağladı.



"BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA ZARAR VERME RİSKİ TAŞIYOR"



Öte yandan Bakanlık, son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının dikkatle takip edildiğini vurgulayarak şunları aktardı.

"Türkiye'nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Yine, NATO üyesi Fransa ve Yunanistan'ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır.

Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye'yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır."