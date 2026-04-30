Türk sporunun en büyük destekçilerinden Türk Telekom, spora sağladığı uzun soluklu katkıları yeni bir iş birliğiyle güçlendirdi. Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarının Tivibu platformu üzerinden futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle duyurulan bu iş birliği kapsamında, Nesine 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Kadın A Millî Takımı ile Ümit Millî Takımı müsabakaları da gelecek sezonda Tivibu Spor'da izleyiciyle buluşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, iş birliğinin kapsamı ve Türk futboluna sağlayacağı katkılar paylaşıldı. Anlaşma kapsamında liglerin görünürlüğünün artırılması ve kulüplerin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu; "Ülkemizin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom ile iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Süper Ligimizin teknoloji sponsoru Türk Telekom, artık Nesine 2. ve 3. Liglerimiz ile Kadın A Millî ve Ümit Millî Takımlarımızın yayıncısı olacak. Anlaşma, bu yıl Nesine 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarıyla başlayacak. Müsabakalar, önümüzdeki 1 yıl boyunca, Türk Telekom'un spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya platformu YAAY üzerinden futbolseverlerle buluşacak" dedi.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ediyoruz. Türkiye'nin ilk stadyum isim anlaşması, akıllı stadyum projeleri, taraftar paketleri ve kulüplerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri gibi birçok ilke imza atarak spora sağladığımız katkıları her geçen gün artırmaya devam ettik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva'ya kurulmasına sağladığımız katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde üstlendiğimiz rolün en önemli örneklerinden biri oldu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Trendyol Süper Lig'e kazandırdık. Türkiye Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak üstlendiğimiz rol ve 5G ile Türk sporunun dijitalleşme yolculuğunu ileriye taşıma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalar, bu alandaki kararlılığımızın somut yansımalarını ortaya koyuyor. Başta Engelsiz Tribün uygulamamız olmak üzere 5G teknolojisiyle geliştirdiğimiz çözümlerle, sporda erişilebilirliği ve kapsayıcılığı güçlendiriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle Türk futbolunun gelişimine katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Türk sporunun gelişimine yönelik yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, sahip olduğu teknoloji gücünü sporun hizmetine sunarak futbolun her seviyesinde değer üretmeye devam ediyor. Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanan anlaşma kapsamında, Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmaları Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu ve Tivibu Go uygulaması üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

"Teknoloji gücümüzle spora değer katmaya devam ediyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ediyoruz. Türkiye'nin ilk stadyum isim anlaşması, akıllı stadyum projeleri, taraftar paketleri ve kulüplerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri gibi birçok ilke imza atarak spora sağladığımız katkıları her geçen gün artırmaya devam ettik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva'ya kurulmasına sağladığımız katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde üstlendiğimiz rolün en önemli örneklerinden biri oldu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Trendyol Süper Lig'e kazandırdık. Türkiye Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak üstlendiğimiz rol ve 5G ile Türk sporunu dijitalleşme yolculuğunda ileriye taşıma vizyonumuz, bu alandaki kararlılığımızın en somut göstergeleri arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle de, Türk futbolunun gelişimine katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tivibu'nun spor yayıncılığındaki tecrübesi ile Türk Telekom'un teknoloji gücünü bir araya getirerek, Anadolu'nun dört bir yanındaki kulüplerimizin hikâyelerini daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. 'Türk Telekom demek, Türkiye demek' anlayışıyla hareket ediyor, sporun birleştirici gücünü ülkemizin her köşesine taşıyoruz."

Üst liglere giden yol Tivibu Spor'dan geçiyor

Türk Telekom'un canlı yayın platformu Tivibu gelecek sezonda Nesine 2. Lig ve 3. Lig mücadelelerini sezon boyunca seyircilerle buluşturacak. Şehrin takımını destekleyen ve alt liglerden üst sıralara yükselen heyecan dolu yolculukta takımlarını her nerede olursa olsun desteklemek isteyen futbolseverler sezon boyunca Tivibu Spor kanallarından maçları takip edecek. Tivibu Spor kanallarının yanı sıra ve Tivibu Go uygulaması üzerinden de yayınlanacak olan mücadeleler, sevilen spikerler ve yüksek yayın kalitesi ile sezon boyunca taraftarların heyecan dolu anlarına ortak olacak.

Yaay'da canlı yayınlar devam ediyor

Teknoloji bilgi birikimini hayatın her alanına aktaran Türk Telekom'un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay, Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de her hafta oynanan iki mücadeleyi uygulama üzerinden canlı yayınlamaya devam edecek. Şehrin takımını destekleyen ve üst lig yolunda mücadelelerini canlı takip etmek isteyen taraftarlar, yeni nesil yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay'dan maçları canlı olarak takip edebilecek.