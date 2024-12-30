Köhn’den müjdeli haber! Bremen’den transfer kararı

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Hannover'dan 3.3 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Derrick Köhn beklentilerin altında kalmıştı. Genç sol bek, sezon başında 5.1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiralanmıştı.

Alman basınında yer alan habere göre; Bremen'in Köhn için transfer kararını verdiği belirtildi. Haberde; Bundesliga kulübünün Köhn'ün 5.1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı öne sürüldü. Alman futbolcu Köhn, Bremen formasıyla 13 maçta forma giydi. 25 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı yaptı.