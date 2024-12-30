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Brassier iddiası! Stoper arayaşında olan Fenerbahçe'nin fırsat ayağına geldi

Sarı-Lacivertliler Mourinho’nun isteğiyle stopere takviye düşünüyor. Fransız basını; Fener’in Marsilya’nın gözden çıkardığı 25 yaşındaki Lilian Brassier’i transfer edebileceğini yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Brassier iddiası! Stoper arayaşında olan Fenerbahçe’nin fırsat ayağına geldi

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    Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında büyük problem yaşadığı stoper hattına ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları Mourinho'nun elini kolunu bağlamış durumda.

    FIRSAT TRANSFERİ
    Sarı-Lacivertliler için son olarak transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Fransız basını; Marsilya'nın gözden çıkardığı Lilian Brassier için Fenerbahçe'nin hamle yapabileceğini yazdı.

    Marsilya, devre arasında göndermek istediği savunmacıyı sezon başında diğer bir Fransız takımı Brest'ten kiralamıştı. 1.86'lık stoper Marsilya ile 10 maça çıkarak gol ve asist katkısı veremedi. Bu durum sol stopere takviye yapmak isteyen Kanarya için fırsat olarak aktardı. Sarı-Lacivertliler'in ocakta Brassier'i kadroya kiralık katmak için Brest'in kapısını çalabileceği öne sürülüyor.

    AYAKLARINA HAKİM
    Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fransız savunmacının en büyük özelliği ise ayaklarına hakim olması. Brest ile sözleşmesi 30 Haz 2026 tarihinde bitecek olan Lilian Brassier'in piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

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