CHP'yi bölecek parti için yeni isim! 26 Haziran'dan sonra kopuş başlıyor | Cemil Tugay'ı İmamoğlu mu istifa ettirdi?

Cumhuriyet Halk Partisi, mutlak butlan sonrası mutlak bir ayrışmanın eşiğinde. Mahkeme kararıyla yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu , kapsamlı bir arınma ve disiplin süreci başlattı. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu 'na yakın isimler, olağanüstü kurultay için imza toplasa da Genel Merkez "tedbir" kararını işaret edip bu çağrılara kapıyı kapattı.

Kılıçdaroğlu'nun kurmayları olağanüstü kurultay için toplanan imzaların da hükümsüz olduğunu belirtti (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)





TOPLANAN İMZALARDA ŞAİBE İZİ



Takvim.com.tr'ye konuşan Genel Merkez kurmayları "İmza aldıkları delegeler arasında mutlak butlanla sonuçlanan 38. Kurultayın delegeleri de var. Bu isimlerin imza yetkileri yok, attıkları imzalar da yok hükmünde. Delegeliği sahih olmayan birinden imza alınamaz" değerlendirmesini yaptı.



Bu noktada Özgür Özel, kesif bir yol ayrımında.



Yeni parti hazırlıkları aralıksız bir şekilde sürerken olağanüstü kurultay başvurusu ve yargı süreçlerinin sonuçlanması beklenecek.



DANANIN KUYRUĞU 26 HAZİRAN'DAN SONRA KOPACAK



17 Haziran'da Genel Merkez'e teslim edilen imzaların 26 Haziran'a kadar işleme alınmaması durumunda sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılacak. Gerekirse "Çağrı Heyeti" istenecek.



"KILIÇDAROĞLU GİTSİN KAYYUM GELSİN" TALEBİ



CHP'nin ağır toplarından olan ve Özgür Özel'in bu süreçteki akıl hocalarından biri olarak bilinen Önder Sav da bu yönde beyanlarda bulundu. Sav, "İmzaların verilmesinden sonra mevcut yönetimin, 'Tedbir var., o yüzden uygulayamayız' demesi halinde gidilecek yol açıktır. Bir sulh hukuk mahkemesine kayyum tayinini istemek veya geçici kurul tayinini istemektir." dedi.