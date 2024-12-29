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Hüseyin Yücel'den dev proje!

Hüseyin Yücel dev projesini açıkladı. Beşiktaş’ta başkan adayı Yücel, 25 marka ile 86.8 milyon Euro sponsorluk anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Hüseyin Yücel’den dev proje!

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    Beşiktaş'ta başkan adayı Hüseyin Yücel, dün yönetim kurulu üyeleriyle beraber "Beşiktaş için 5 Adım" vizyonunu açıkladı.

    Sponsorluklarla ilgili gelişmeler hakkında konuşan Yücel, "Sponsorluklar ana gelir kaynaklarımızın biri. Yönetim kurulu ne kadar güçlüyse icra kabiliyeti de o kadar güçlü oluyor. Bugün itibarıyla 25 marka ile 86.8 milyon Euro sponsorluk anlaşmasına imza atacağız. Bu meblağ Beşiktaş'ın kasasına ilk sene 36.3 milyon Euro, ikinci sene 25 milyon Euro, üçüncü sene de 25 milyon Euro olacak şekilde girecek.

    Bu markalar, Beşiktaş'a destek olmaya geldiler. Buradaki temel güvendir. Para güvenle gelir. Herkesin içi rahat olsun. Beşiktaş'ın arkası sağlamdır. Tüm markalarımıza, sahiplerine, başkanlarına teşekkür ediyorum. Beraberliğimiz bizim en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.

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