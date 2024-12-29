Alperen Şengün alev aldı Rockets yıkıldı!

Houston Rockets'ın Timberwolves'u ağırladığı karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan Alperen, sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Yaklaşık 41 dakika süre alan ve "double-double" yapan milli basketbolcu, 38 sayı, 12 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı. 4 maç sonra kaybederek 10. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı üçüncüsü Rockets'ta Amen Thompson 20 ve Fred VanVleet 18 sayıyla mücadele etti.

Sezonun 16. galibiyetini alan Timberwolves'ta Julius Randle 27 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve maçı kazandıran basketi atan Anthony Edwards 24 sayı, 5 ribaunt üretti. Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran ve NBA All-Star oylamasında yarışan Alperen Şengün, 18 yıl sonra bir ilki başarabilir. Milli basketbolcu, Mehmet Okur'un ardından NBA All-Star'da forma giyen ilk Türk olmak için yarışıyor.