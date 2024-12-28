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Richarlison bombası! Tottenham'ın Brezilyalı golcüsü Galatasaray'a teklif edildi

Sarı-Kırmızılılar’da taraftarı yeniden ayağa kaldıracak bir transfer gelişmesi yaşandı. Tottenham’ın 27 yaşındaki golcüsü Richarlison menajerler aracılığıyla Aslan’a önerildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Richarlison bombası! Tottenham’ın Brezilyalı golcüsü Galatasaray’a teklif edildi

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    Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi'nin sakatlanması sonrasında golcü arayışında olan Cimbom'a menajerler, yıldız bir golcüyü teklif etti.

    İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız Richarlison, menajerler tarafından Cimbom'a önerildi. 2022 yılında Everton'dan Tottenham'a 58 milyon Euro'ya transfer olan tecrübeli oyuncunun kulübünde mutsuz olduğu ve devre arası transfer döneminde takımından ayrılmak istediği öğrenildi.

    BAŞKA TAKIMLAR DA İZLİYOR
    Bu sezon 7 maçta forma giyen Richarlison, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Brezilya Milli Takımı'nda 48 kez forma giyen ve 20 kez fileleri havalandıran yıldız golcünün piyasa değeri ise 30 milyon Euro. Sambacı, santrfor bölgesi dışında kanatlarda da görev yapıyor. Sözleşmesi 2027 yılında bitecek Richarlison'u Premier Lig'den de bazı takımların izlediği ve devre arasında resmi teklifte bulunacağı gelen haberler arasında.

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