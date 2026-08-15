Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda ilk hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-lacivertliler zorlu mücadeleden galip ayrılarak Lyon karşılaşması öncesi moral bulmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Avrupa kupalarında sezona erken başlayan ve oynadığı 4 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Süper Lig'e de 3 puanla giriş yapmak istiyor.
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Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can Eğribayat, Pedro, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Diabate, Oğulcan, Ensar, Tongya, Traore, Koita.
FENERBAHÇE: Tarık, Mert, Ake, Skriniar, Levent, İsmail, Guendouzi, Oğuz, İrfan Can, Asensio, Talisca
97. RANDEVU
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, oynanacak karşılaşmayla birlikte 97. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 96 maçta sarı-lacivertliler 49 kez kazanırken Gençlerbirliği 16 galibiyet elde etti. 31 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 175 golüne başkent temsilcisi 102 golle karşılık verdi.
AVRUPA'DA 4 MAÇTA YENİLMEDİ
Geçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başladı.
Gornik Zabrze'yi sahasında 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmandaki rövanştan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak tur atladı. 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşan İsmail Kartal'ın takımı, 2-0 kazandığı ilk maçın ardından Avusturya'daki rövanşı da 1-0 kazanarak play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe böylece yeni sezonda çıktığı ilk 4 resmi karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
SON 41 LİG MAÇINDA SADECE 4 YENİLGİ
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısındaki son dönem üstünlüğü dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler, başkent ekibi karşısında oynadığı son 41 lig karşılaşmasının yalnızca 4'ünü kaybetti. Fenerbahçe bu süreçte 29 galibiyet elde ederken 8 mücadele beraberlikle tamamlandı.
ANKARA'DA MAÇLAR ÇEKİŞMELİ
İki takım Ankara'da bugüne kadar 48 lig karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe bu maçların 17'sini kazanırken Gençlerbirliği 12 kez galip geldi. 19 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Başkentte oynanan müsabakalarda Fenerbahçe 62, Gençlerbirliği 57 gol kaydetti.
GENÇLERBİRLİĞİ ANKARA'DA 11 YILDIR KAZANAMIYOR
Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısındaki son iç saha galibiyetini 15 Mart 2015'te 2-1'lik skorla aldı.
Bu karşılaşmanın ardından Ankara'da oynanan 7 resmi maçta Fenerbahçe 5 kez kazanırken 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Dikkat çeken ayrıntı ise Gençlerbirliği'nin son galibiyetinde de Fenerbahçe'nin teknik direktörünün İsmail Kartal olması.
AÇILIŞ MAÇINDA 3. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de üçüncü kez sezonun ilk haftasında birbirine rakip olacak.
İki takım 1968-69 sezonunun ilk haftasında İstanbul'da 0-0 berabere kaldı. 2005-06 sezonunun açılışında Ankara'da oynanan karşılaşmada da skor değişmedi ve mücadele golsüz tamamlandı.
İSMAİL KARTAL 2 SEZON SONRA YENİDEN BAŞLIYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2 sezon aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımın başında bir Süper Lig sezonuna başlayacak.
Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda 38 maçta 99 puan toplamış ancak ligi ikinci sırada tamamlamıştı.
Sarı-lacivertliler aynı sezonda ilk 10 lig karşılaşmasının tamamını kazanarak kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcına imza atmıştı.
DEPLASMAN AÇILIŞLARINDA ZORLANIYOR
Fenerbahçe, lig tarihinde geride kalan 68 sezonun 24'üne deplasmanda başladı.
Sarı-lacivertliler bu 24 karşılaşmada 9 galibiyet elde ederken 8 kez berabere kaldı ve 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe böylece deplasmanda oynadığı 24 sezon açılışının 15'inde puan kaybetti.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE YENİ DÖNEM
Gençlerbirliği, Süper Lig'de 50. sezonunu geçirecek.
Geçen sezonu 34 puanla 14. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, Metin Diyadin'in yeniden göreve gelmesinin ardından son iki karşılaşmasını kazanarak ligde kalmayı başardı. Sezon öncesindeki genel kurulda Haydar Arda Çakmak yeniden başkanlığa seçildi.
İRFAN CAN VE SALİH UÇAN'IN LİSANSLARI ÇIKTI
Gençlerbirliği, transfer yasağını kaldırmasının ardından kadrosuna yeni isimler ekledi.
Başkent ekibi, İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Salih Uçan'ın da lisansını çıkardı. İrfan Can, forma giymesi halinde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.
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