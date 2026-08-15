Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Avrupa kupalarında sezona erken başlayan ve oynadığı 4 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Süper Lig'e de 3 puanla giriş yapmak istiyor.

N'Golo Kante Fenerbahçe'nin orta sahasındaki dinamo

97. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, oynanacak karşılaşmayla birlikte 97. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 96 maçta sarı-lacivertliler 49 kez kazanırken Gençlerbirliği 16 galibiyet elde etti. 31 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 175 golüne başkent temsilcisi 102 golle karşılık verdi.

AVRUPA'DA 4 MAÇTA YENİLMEDİ

Geçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başladı.

Gornik Zabrze'yi sahasında 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmandaki rövanştan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak tur atladı. 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşan İsmail Kartal'ın takımı, 2-0 kazandığı ilk maçın ardından Avusturya'daki rövanşı da 1-0 kazanarak play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe böylece yeni sezonda çıktığı ilk 4 resmi karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.